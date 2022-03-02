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Nevzine Tatlısı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Nevzine Tatlısı Tarifi

Nevzine tatlısı birçok kişi tarafından merak edilen tatlı tarifleri arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında evde kolay nevzine tatlısı nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, evde kolay nevzine tatlısı nasıl yapılır? Evde kolay nevzine tatlısı tarifi nedir? Nevzine tatlısı yapmak için gerekli malzemeler neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 2.03.2022 - 14:00 Güncelleme: 2.03.2022 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Nevzine Tatlısı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Nevzine Tatlısı Tarifi
Nevzine tatlısı tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında nevzine tatlısı nasıl yapılır ve evde kolay nevzine tatlısı tarifi yer alıyor. Konuyla ilgili olarak bu tatlıyı bilmeyen birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Birçok kişi nevzine tatlısını araştırmaya başladı. İçinde tahin ve pekmez bulundurması nedeniyle oldukça dikkat çeken bu tatlı pek bilinmemesine rağmen lezzeti sayesinde tanınırlığını arttırmaya başladı. Oldukça merak edilen Nevzine tatlısı nasıl yapılır ve evde kolay nevzine tatlısı tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Nevzine Tatlısı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Nevzine Tatlısı Tarifi

Nevzine Tatlısı İçin Gerekli Malzemeler


Nevzine tatlısı için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında nevzine tatlısı için gereken malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Birçok kişi konuyla ilgili olarak araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada dikkat etmeniz gereken noktalardan biri nevzine tatlısını yaparken tercih edeceğiniz malzemelerdir. Bu malzemelerin kaliteli ve taze olması oldukça önemlidir. Tarifinizin lezzetini doğrudan etkileyeceği için malzemelerinizin kalitesine önem vermelisiniz. İşte nevzine tatlısı için gerekli malzemeler;

MALZEMELER

125 gram oda sıcaklığında tereyağı
4 su bardağı un
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı tahin
1 çay bardağı süt
1 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı sirke
1 su bardağı ceviz (orta boyutta dövülmüş)

ŞERBETİ İÇİN

2 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
1/2 su bardağı pekmez (dut veya üzüm pekmezi)
3 damla limon suyu
ÜZERİ İÇİN
Ceviz, fıstık
Kaymak veya dondurma
Tahin

Nevzine Tatlısı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Nevzine Tatlısı Tarifi

Evde Kolay Nevzine Tatlısı Nasıl Yapılır?


Evde kolay nevzine tatlısı tarifi birçok kişi tarafından aratılıyor. Akşam yemeklerinin ardından oldukça tercih edilen bu tarif içinde bulundurduğu tahin ve pekmez ile dikkat çekmektedir. Öncelikle tatlının şerbeti için su ve şekeri alıp karıştırın. Ardından kaynattığınız şerbeti n içine limon suyu ekleyin. 10-15 dakika kaynatın. Tarifin hamurunu hazırlamak için tereyağı, sıvı yağ, süt, tahin ve sirkeyi alıp karıştırın. Ardından kabartma tozunu da ekleyerek ununu ilave edin. Yumuşak bir kıvam alana kadar hamurunuzu yoğurmaya devam edin. Ardından hamurunuzun içine cevizinizi ekleyin ve tekrar yoğurmaya devam edin. Tatlınızın daha kıtır olmasını isterseniz un miktarını arttırarak bu lezzeti yakalayabilirsiniz. Hazırladığınız hamuru borcama yayın. Eşit olmasına bu noktada dikkat etmeniz gerekmektedir. Ardından önceden ısıttığınız 180 derecelik fırına verin. 30-35 dakika pişirdikten sonra ılımasını bekleyin. Dilimledikten sonra soğuyan şerbeti dökün. Şerbetini çektikten sonra ceviz, tahin ve fıstıkla süsleyebilirsiniz. Üzerine dondurma ve kaymak koyarak da tarifinizi bir üst noktaya taşıyabilirsiniz. Nevzine tatlınızı afiyetle tüketebilirsiniz.

Nevzine tatlısı nasıl yapılır ve evde kolay nevzine tatlısı tarifi için cevapları sizler için derledik. Birçok farklı tariften haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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