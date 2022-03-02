Nevzine Tatlısı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Nevzine Tatlısı Tarifi

Nevzine Tatlısı İçin Gerekli Malzemeler







Evde Kolay Nevzine Tatlısı Nasıl Yapılır?

Nevzine tatlısı tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveyer alıyor. Konuyla ilgili olarak bu tatlıyı bilmeyen birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Birçok kişi nevzine tatlısını araştırmaya başladı. İçinde tahin ve pekmez bulundurması nedeniyle oldukça dikkat çeken bu tatlı pek bilinmemesine rağmen lezzeti sayesinde tanınırlığını arttırmaya başladı. Oldukça merak edilenveçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında nevzine tatlısı için gereken malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Birçok kişi konuyla ilgili olarak araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada dikkat etmeniz gereken noktalardan biri nevzine tatlısını yaparken tercih edeceğiniz malzemelerdir. Bu malzemelerin kaliteli ve taze olması oldukça önemlidir. Tarifinizin lezzetini doğrudan etkileyeceği için malzemelerinizin kalitesine önem vermelisiniz. İşte nevzine tatlısı için gerekli malzemeler;MALZEMELER125 gram oda sıcaklığında tereyağı4 su bardağı un1 çay bardağı sıvı yağ1 çay bardağı tahin1 çay bardağı süt1 paket kabartma tozu2 yemek kaşığı sirke1 su bardağı ceviz (orta boyutta dövülmüş)ŞERBETİ İÇİN2 su bardağı toz şeker2,5 su bardağı su1/2 su bardağı pekmez (dut veya üzüm pekmezi)3 damla limon suyuÜZERİ İÇİNCeviz, fıstıkKaymak veya dondurmaTahinbirçok kişi tarafından aratılıyor. Akşam yemeklerinin ardından oldukça tercih edilen bu tarif içinde bulundurduğu tahin ve pekmez ile dikkat çekmektedir. Öncelikle tatlının şerbeti için su ve şekeri alıp karıştırın. Ardından kaynattığınız şerbeti n içine limon suyu ekleyin. 10-15 dakika kaynatın. Tarifin hamurunu hazırlamak için tereyağı, sıvı yağ, süt, tahin ve sirkeyi alıp karıştırın. Ardından kabartma tozunu da ekleyerek ununu ilave edin. Yumuşak bir kıvam alana kadar hamurunuzu yoğurmaya devam edin. Ardından hamurunuzun içine cevizinizi ekleyin ve tekrar yoğurmaya devam edin. Tatlınızın daha kıtır olmasını isterseniz un miktarını arttırarak bu lezzeti yakalayabilirsiniz. Hazırladığınız hamuru borcama yayın. Eşit olmasına bu noktada dikkat etmeniz gerekmektedir. Ardından önceden ısıttığınız 180 derecelik fırına verin. 30-35 dakika pişirdikten sonra ılımasını bekleyin. Dilimledikten sonra soğuyan şerbeti dökün. Şerbetini çektikten sonra ceviz, tahin ve fıstıkla süsleyebilirsiniz. Üzerine dondurma ve kaymak koyarak da tarifinizi bir üst noktaya taşıyabilirsiniz. Nevzine tatlınızı afiyetle tüketebilirsiniz.veiçin cevapları sizler için derledik. Birçok farklı tariften haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.