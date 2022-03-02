  • USD: 13,89 - 13,91
  • EURO: 15,56 - 15,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kırıkkale'de kangal köpeği çalan şahıs, köpek tanınmasın diye öyle bir şey yaptı ki...

Çaldığı Kangal cinsi köpeği tanınmaması için siyaha boyayan H.M., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ekleme: 2.03.2022 - 11:16 Güncelleme: 2.03.2022 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Kırıkkale'de kangal köpeği çalan şahıs, köpek tanınmasın diye öyle bir şey yaptı ki...
Kırıkkale'de Etiler Mahallesi'nde oturan Y.P., bahçesindeki Kangal cinsi köpeğin çalındığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri köpeği bulmak için çalışma başlattı.

TANINMAMASI İÇİN SİYAHA BOYADI
Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu köpeği çalarak tanınmaması için siyaha boyadığı belirlenen 56 yaşındaki H.M. gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden H.M., köpeğin tanınmaması için siyaha boyayıp Yozgat'taki ağabeyine götürdüğünü söyledi.

Kırıkkale'de kangal köpeği çalan şahıs, köpek tanınmasın diye öyle bir şey yaptı ki...

Kırıkkale'ye getirilen köpek, sahibine teslim edildi.
Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener hassasiyeti! Canlı yayının bitirilmesini istedi...
Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...
Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu!
Yunan toprağı gibi göstermişlerdi! ABD'li haber kanalından İstanbul özrü
Fransa'dan ülkedeki mültecilere skandal çağrı: Çadırlarınızı Ukraynalılara verin
CHP'li Mansur Yavaş'tan halk ekmeğe yüzde 60 zam! 4 kez zam gören ekmek 70 kuruştan 2 liraya çıktı
Meral Akşener: Akdeniz’de, herkes gaz arıyor bir tek biz arayamıyoruz
Rusya Ukrayna savaşında ırkçılık iddiası! Ukrayna'dan kaçan siyahiler trenlerden indirildi
Joe Biden, Ukraynalıları İran halkıyla karıştırdı
Rus askerinden korkunç iddialar! 'Sakın kimseye anlatma'
Lukaşenko'nun sunum yaptığı işgal haritasında 'Moldova' detayı
Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekliyor! Masada
6'lı ittifak buluşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve korumaları Ekrem İmamoğlu yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'in üstüne yürüdü
Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi: Zelensky’i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi
Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için ikinci kez masada
: Yaptırımların ardından flaş karar! Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa'dan çekildi
Joe Biden Zelenskiy'i sattı: Askerlerimiz Ukrayna'ya gitmeyecek
Rusya vuracağını açıklayınca büyük kaçış başladı: Tren istasyonlarında izdiham oluştu
Başak Cengiz'i katletmişti! Samuray kılıçlı caninin psikolojik tomografisinde nihai karar
Elektrik indirimi faturaya nasıl yansıyacak? 32 milyon abone ve 6.3 milyon işletmeyi yakından ilgilendiren tablo...
Daha önce hiç görülmedi! 15 yaşında, boyu 18 metre, 'üşüterek' öldü

Daha önce hiç görülmedi! 15 yaşında, boyu 18 metre, 'üşüterek' öldü

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Apple'dan Rusya hamlesi! Ülkedeki bütün satışlar...

Apple'dan Rusya hamlesi! Ülkedeki bütün satışlar...

HES kodu sistemi kaldırılıyor mu?

HES kodu sistemi kaldırılıyor mu?

5 bin yeni işçi alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

5 bin yeni işçi alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!

Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!