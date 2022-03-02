Kırıkkale'de kangal köpeği çalan şahıs, köpek tanınmasın diye öyle bir şey yaptı ki...

Çaldığı Kangal cinsi köpeği tanınmaması için siyaha boyayan H.M., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırıkkale'de Etiler Mahallesi'nde oturan Y.P., bahçesindeki Kangal cinsi köpeğin çalındığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu.Jandarma ekipleri köpeği bulmak için çalışma başlattı.TANINMAMASI İÇİN SİYAHA BOYADIJandarma ekiplerinin çalışması sonucu köpeği çalarak tanınmaması için siyaha boyadığı belirlenen 56 yaşındaki H.M. gözaltına alındı.Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden H.M., köpeğin tanınmaması için siyaha boyayıp Yozgat'taki ağabeyine götürdüğünü söyledi.Kırıkkale'ye getirilen köpek, sahibine teslim edildi.