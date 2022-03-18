İmamoğlu korkusuyla kongreleri yaptırmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu 2023 öncesi CHP'yi ateşe mi attı? Kavga derinleşiyor
Kongre ve kurultayın mevcut yapıyı değiştirmesinden ve statükolarının bozulmasından çekinen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, İmamoğlu korkusuyla partiyi yasal olarak ateşe attı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun CHP içindeki güç kavgası 2023 öncesi partinin destekçilerini gerdi. Endişeye kapılan yandaş gazeteci ve hukukçular CHP yönetimini seçimleri riske atmakla suçluyor.
Milletvekili Meclis Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla
TBMM Başkanlığına sunuldu.
Teklife göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indiriliyor.
İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin
o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.
İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak
genel D'Hondt uygulamasıyla belirlenecek.
KONGRE DETAYINA DİKKAT
Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler
içerisinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defadan fazla ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılma hakkını
muhafaza edecek. Salt TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.
CHP'DE BÜYÜK PANİK
Yeni seçim kanunundaki maddeler muhalefet cephesinde panik yarattı. 'Pandemi süreci' bahane edilerek kurultay ve kongreleri erteleyen
CHP; 2023 öncesi kendi kavgasının kurbanı olabilir.
Sözde pandemi, özde İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası nedeniyle ertelenen kongreler CHP'nin seçimlerdeki yasal statüsünü riske soktu.
İmamoğlu korkusuyla kongreleri erteleyen Kılıçdaroğlu yönetimi, partiyi destekleyen yandaş gazeteci ve hukukçularca topa tutuldu.