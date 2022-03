İmamoğlu korkusuyla kongreleri yaptırmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu 2023 öncesi CHP'yi ateşe mi attı? Kavga derinleşiyor

Milletvekili Meclis Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıylaTBMM Başkanlığına sunuldu.Teklife göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indiriliyor.İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinino seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarakgenel D'Hondt uygulamasıyla belirlenecek.KONGRE DETAYINA DİKKATSeçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreleriçerisinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defadan fazla ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılma hakkınımuhafaza edecek. Salt TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.CHP'DE BÜYÜK PANİKYeni seçim kanunundaki maddeler muhalefet cephesinde panik yarattı. 'Pandemi süreci' bahane edilerek kurultay ve kongreleri erteleyenCHP; 2023 öncesi kendi kavgasının kurbanı olabilir.Sözde pandemi, özde İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası nedeniyle ertelenen kongreler CHP'nin seçimlerdeki yasal statüsünü riske soktu.İmamoğlu korkusuyla kongreleri erteleyen Kılıçdaroğlu yönetimi, partiyi destekleyen yandaş gazeteci ve hukukçularca topa tutuldu.