Tepsi Kebabı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Tepsi Kebabı Tarifi
Tepsi kebabı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tepsi kebabı nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, tepsi kebabı nasıl yapılır? Tepsi kebabı kaç kalori? Tepsi kebabı tarifi nedir? İşte merak edilenler...
Tepsi kebabı birçok kişi tarafından merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tepsi kebabı nasıl yapılır ve evde kolay tepsi kebabı nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Akşam yemeği için oldukça güzel seçenekler arasında yer alan tepsi kebabı uğraştırıcı gözükse de evde kolaylıkla ortaya çıkarabileceğiniz tarifler arasında bulunmaktadır. Tepsi kebabı nasıl yapılır ve tepsi kebabı tarifi nedir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Tepsi Kebabı Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
Tepsi kebabı tarifi için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tepsi kebabı için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada malzemeleri alırken kaliteli ve taze ürünler aldığınızdan emin olmanız gerekmektedir. Bu sayede çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. Tepsi kebabı için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;
700-800 gram orta yağlı dana kıyma (arzu eden yarı kuzu yarı dana kullanabilir)
1 adet kuru soğan
3 adet yeşil biber
2 diş sarımsak
1 tutam maydanoz
1 adet kapya biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı tuz
Tepsiye sürmek için;
1 tatlı kaşığı domates salçası
Sosu için;
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı su
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım çay kaşığı tuz
Üzerini süslemek için:
Domates
Yeşil biber
Tepsi Kebabı Nasıl Yapılır?
Tepsi kebabı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Akşam yemekleri için en iyi alternatifler arasında yer alan bu tarif hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tepsi kebabı nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Soğan, sarımsak, maydanoz ve biberleri mutfak robotundan geçirin. Çok ince bir hale geldikten sonra bu malzemeleri kıymayla birleştirin. Ardından tuzunu ve baharatları ekleyin. Tepsinize bir tatlı kaşığı salçayı sürün. Her tarafa yayıldığından emin olduktan sonra kıymalı harcınızı alarak tepsinin her yerine dağıtın. Pasta gibi şekil verdikten sonra üzerine biber ve domates dilimleri koyun. Bir çay bardağı su ve bir yemek kaşığı salçayı ekleyin. Ardından tuzunu ve yağını koyduktan sonra tepsinin üzerinde gezdirin. 200 derecelik önceden ısıttığınız fırında 40 dakika boyunca pişirin.
Tepsi Kebabı Kaç Kalori?
Tepsi kebabı kalori değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de tepsi kebabı kaç kalori sorusu oldu. 1 porsiyon tepsi kebabında yaklaşık 337 kalori bulunur. Porsiyon kontrolü sağladığınız sürece afiyetle bu tarifi tüketebilirsiniz.
Tepsi kebabı nasıl yapılır ve evde kolay tepsi kebabı tarifi için detayları sizler için paylaştık. Birçok farklı tariften anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.