Tepsi Kebabı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Tepsi Kebabı Tarifi

Tepsi Kebabı Tarifi İçin Gerekli Malzemeler



Tepsi Kebabı Nasıl Yapılır?



Tepsi Kebabı Kaç Kalori?



Tepsi kebabı birçok kişi tarafından merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Akşam yemeği için oldukça güzel seçenekler arasında yer alan tepsi kebabı uğraştırıcı gözükse de evde kolaylıkla ortaya çıkarabileceğiniz tarifler arasında bulunmaktadır.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tepsi kebabı için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada malzemeleri alırken kaliteli ve taze ürünler aldığınızdan emin olmanız gerekmektedir. Bu sayede çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. Tepsi kebabı için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;700-800 gram orta yağlı dana kıyma (arzu eden yarı kuzu yarı dana kullanabilir)1 adet kuru soğan3 adet yeşil biber2 diş sarımsak1 tutam maydanoz1 adet kapya biber1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı kırmızı toz biber1 çay kaşığı kekik1 çay kaşığı tuzTepsiye sürmek için;1 tatlı kaşığı domates salçasıSosu için;1 yemek kaşığı domates salçası1 çay bardağı su2 yemek kaşığı sıvı yağYarım çay kaşığı tuzÜzerini süslemek için:DomatesYeşil biberTepsi kebabı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Akşam yemekleri için en iyi alternatifler arasında yer alan bu tarif hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Soğan, sarımsak, maydanoz ve biberleri mutfak robotundan geçirin. Çok ince bir hale geldikten sonra bu malzemeleri kıymayla birleştirin. Ardından tuzunu ve baharatları ekleyin. Tepsinize bir tatlı kaşığı salçayı sürün. Her tarafa yayıldığından emin olduktan sonra kıymalı harcınızı alarak tepsinin her yerine dağıtın. Pasta gibi şekil verdikten sonra üzerine biber ve domates dilimleri koyun. Bir çay bardağı su ve bir yemek kaşığı salçayı ekleyin. Ardından tuzunu ve yağını koyduktan sonra tepsinin üzerinde gezdirin. 200 derecelik önceden ısıttığınız fırında 40 dakika boyunca pişirin.değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de tepsi kebabı kaç kalori sorusu oldu. 1 porsiyon tepsi kebabında yaklaşık 337 kalori bulunur. Porsiyon kontrolü sağladığınız sürece afiyetle bu tarifi tüketebilirsiniz.Tepsi kebabı nasıl yapılır ve evde kolay tepsi kebabı tarifi için detayları sizler için paylaştık. Birçok farklı tariften anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.