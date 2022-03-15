Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla mücadelede tüm paydaşlarımızın desteği mutlaka çok önemli. Attığımız adımları tamamlayacak şekilde tüzel kişilerden de enflasyonla mücadelede destek bekliyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ukrayna'daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yılbaşındaki 77 dolardan 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. Devlet olarak bu artışların kalıcı olmaması ve vatandaşlarımıza mümkün olduğunca az yansıması için gerekli tedbirleri almaktayız." ifadelerini kullandı.



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