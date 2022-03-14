Begüm Birgören Kimdir? Begüm Birgören Kaç Yaşında?
Begüm Birgören birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Begüm Birgören kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören kaç yaşında? Begüm Birgören filmleri neler? İşte merak edilenler...
Begüm Birgören birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Evliliğinin sona erdiği haberinin duyulmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Begüm Birdören kimdir ve Begüm Birgören kaç yaşında soruları yer aldı. Ünlü oyuncu hakkında birçok detay merak ediliyor. 1,5 yıldır birlikte olduğu eşinden ayrılan Begüm Birgören sosyal medyada gündem konuları arasında yer aldı. Begüm Birgören kimdir ve Begüm Birgören kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Begüm Birgören Kimdir?
Begüm Birgören hakkında detaylar oldukça merak ediliyor. Eşinden ayrıldığı haberlerinin ortaya çıkmasının ardından birçok kişi Begüm Birgören kimdir sorusuna cevap aramaya başladı. Begüm Birgören 20 Eylül 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. Çocuk yaşlardan beri tiyatro ile ilgilenmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunudur. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama yüksek lisansını tamamlamıştır. Eşi Mehmet Celil ile ayrılacağı konuları gündeme geliyor. Begüm Birgören projeleri ise şu şekilde sıralanabilir;
1997 Beşibiryerde
- Yardımcı oyuncu
2003 Pilli Bebek
Olcay Yardımcı oyuncu
2003 Mavi Kolye
Nil Yardımcı oyuncu
2004 Arapsaçı
- Yardımcı oyuncu
2005 Seher Vakti
Melike Başrol
2006 Kırık Kanatlar
Ayşe Başrol
2007 Karayılan
Elvan Başrol
2008-2009 Mert ile Gert
Nazlı Başrol
2009-2011 Ömre Bedel
Ömür Başrol
2012 Ağır Roman Yeni Dünya
Eylül Başrol
2013-2014 Kaçak
Merve Hakeri Başrol
2015 Bir Deniz Hikayesi
Zeynep Başrol
2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz
İnci Başrol
2019 Vurgun
Asya Başrol
2021 Uzak Şehrin Masalı
Sonay Karaarslan Başrol
2022 Son Nefesime Kadar
Emel Başrol
Sinema ve TV filmleri
2005 Sen Ne Dilersen
Genç Eleni Yardımcı oyuncu
2008 Nokta
Elif Yardımcı oyuncu
2008 Ali'nin Sekiz Günü
Zeynep Başrol
2011 Türkan
Başrol
2013 Göl Zamanı
Elif Başrol
2014 Kendime İyi Bak
Yeşim Başrol
Tiyatro oyunları
Tiyatro
2012 Sonbaharı Beklerken
Sadri Alışık Tiyatrosu
Begüm Birgören Kaç Yaşında ?
Begüm Birgören hakkında en sık aratılan sorulardan biri de Begüm birgören kaç yaşında sorusudur. Bu nedenle birçok kişi konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Boşanacağı iddialarının ortaya atılmasının ardından birçok kişi Begüm Birgören hakkında detayları merak etti. 20 Eylül 1982 doğumlu olan Birgören 39 yaşındadır.
Begüm Birgören Çerkes Mi?
Begüm Birgören hakkında en sık aratılanlardan biri de Begüm Birgören Çerkes mi sorusu yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Begüm Birgören’in Çerkes olup olmadığı aratılıyor. Begüm Birgören Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Annesi ise Çerkes kökenlidir.