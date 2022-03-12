CHP'li belediyelerin ulaşım zamlarına tepki çığ gibi! Ankara'da Mansur Yavaş'a Konya örneği verildi

Konya Büyükşehir Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Uzbaş: “Ankara’da toplu ulaşım ücreti; tam 6,5TL öğrenci 3,5TL. Konya’da toplu ulaşım ücreti; tam 2,5TL öğrenci 1,55TL. Sürekli bahane üreten CHP’li belediyeleri, belediyecilik nedir nasıl yapılır sorusunun cevabını öğrenmek için Konya Modeli Belediyeciliği incelemeye davet ediyorum”



Konya Büyükşehir Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Uzbaş; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşıma zam yapmasını eleştirdi.



UZBAŞ: "CHP'Lİ BELEDİYELER SÜREKLİ BAHANE ÜRETİYOR"



Mustafa Uzbaş; "Ankara'da toplu ulaşım ücreti; tam 6,5TL öğrenci 3,5TL. Konya'da toplu ulaşım ücreti; tam 2,5TL öğrenci 1,55TL. Sürekli bahane üreten CHP'li

belediyeleri, belediyecilik nedir nasıl yapılır sorusunun cevabını öğrenmek için Konya Modeli Belediyeciliği incelemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



TAM BİLET



31 Mart 2019: 2,50 TL

2 Eylül 2019: 3,25 TL

5 Ocak 2022: 4,50 TL

15 Mart 2022: 6,50 TL



TAM BİLET TUTARINA YÜZDE 44 ZAM



Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü tam bilet tutarının 4.5 TL'den 6,5 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Ulaşıma yüzde 44 zam yapıldı.



SENE BAŞINDA 3.25 TL OLAN TAM BİLET 6.5 TL'YE YÜKSELDİ



5 Ocak 2022 tarihinde 3,25 TL olan tam bilet tutarı 4,50 TL'ye yükselmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sadece bu sene içinde tam bilet tutarına yüzde 100 zam yapmış oldu.



ÖĞRENCİ BİLETİ 2,5 TL'DEN 3,5 TL'YE YÜKSELDİ



EGO Genel Müdürlüğü; 2,50 TL olan öğrenci biletinin ise 3,50 TL'ye çıktığı açıkladı. EGO Genel Müdürlüğü'nün yeni tarifenin 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacağını

duyurdu.



EGO: "ARTIŞ ORANI KISITLI TUTULMUŞTUR"



EGO Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:"Toplu taşıma araçlarında uygulanan fiyat tarifesi, akaryakıta gelen zamlar ile ara vermeksizin artan maliyetler nedeniyle

UKOME tarafından gündeme alınarak karara bağlanmıştır." "UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda, 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde tam bilet tutarı 6,5 TL, indirimli bilet tutarı 3,5 TL ve öğrenci abonman ücreti ise aylık 90 TL'ye 225 biniş olarak uygulanacaktır."



"Bir önceki fiyat artışı yapılan 5 Ocak 2022 tarihinden bu yana maliyetler ortalama %70 oranında artmış, sadece akaryakıt fiyatlarında %79 artış yaşanmıştır." "Artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle Özel Halk Otobüsleri esnafı fiyatın en az 8 TL olmasını talep etmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, ulaşım maliyetini 10,5 TL olarak ifade etmiş ve aradaki farkı Belediyenin sübvanse edeceğini açıklamış olup bu nedenle de artış oranı kısıtlı tutulmuştur."



"ZAM YAPMAYACAĞIZ"



Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım'daki ilk Meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı. Mansur Yavaş, "Ben esnafa 'bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına BelediyeMeclisi'nde her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya

paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam

yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" iddiasında bulunmuştu.

