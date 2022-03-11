Seda Sayan’ın Sevgilisi Çağlar Ökten Kimdir? Seda Sayan Evleniyor Mu?

Seda Sayan’ın Sevgilisi Çağlar Ökten Kimdir?



Seda Sayan Kimdir?



Seda Sayan’ın sevgilisi Çağlar Ökten sabah saatlerinden itibaren oldukça aratılıyor. Bu nedenle en merak edilen sorular arasındavesoruları yer aldı. İddialar üzerine sosyal medyada gündem maddeleri arasında yer alan konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak ediyor. Sedavesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Seda Sayan’ın sevgilisi Çağlar Ökten birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Seda Sayan ile birlikte olduğu iddia edilen Çağlar Ökten 21 Haziran 1987 doğumludur. Aslen Tarsusludur. Annesi ev hanımı babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmaktadır. Küçük yaşlardan beri müzikle ilgilenmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Klasik Türk Müziğiile ilgilenen Ökten ‘in 14 Şubat sevgililer gününde bir mekanda sahne almasının ardından cebinden tektaş çıkardığı ve Seda Sayan’a evlenme teklif ettiği iddia edildi.Asıl ismi Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan’ın 7. Evliliğini yapacağı iddiaları ortalığı karıştırdı. Bu nedenle birçok kişivesorularına cevap aramaya başladı. Seda Sayan 30 Aralık 1962 İstanbul doğumludur. Şarkıcılık ve oyunculuk yapmasının ardından televizyon programları yaparak birçok projede yer almıştır. Ülke tarafından tanınan ve oldukça sevilen isimler arasında yer alan Seda sayan 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç ile evlendikten sonra 1987 yılında boşadı. 1990 senesinde ise Sinan Engin ile olan evliliğinden Oğulcan adında bir erkek çocuk sahibi oldu. . Üçüncü eşi ise Soner Yapcacık’tır. Ocak 1999 yılında bu evliliğinin de bitmesinin ardından Tuncay Kıratlı ile evlendi. 2001 yılında boşanan Seda Sayan 2004 yılında Gökhan Şükür ile evlenmiştir ve 1 sene sonra boşanmıştır. 2008 yılında ise Onur Şan ile evlenmiştir. Şimdilerde şse Çağlar Ökten ile evleneceği iddia edildi. İşte Seda Sayan’ın albümleri ve filmleriAlbümler1983: Yandı Pilav Tavası (Aysel Gül adıyla)1985: Anılarım1987: Seda Sayan'la Başbaşa1989: Seviyor musun?1990: 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)1990: Ya Benim Olursun1991: Git Demesi Kolay1992: İşte Seda Sayan1993: Yeter ki İste1994: Vız Gelir Her Şey1996: Ah Geceler1997: Sensizliğe Yanarım1999: Ben Sana Demedim mi?2001: Var Mısın?2004: Sıkı Sıkı2005: Bebeğim2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma2009: Aşkla2012: Seda Sayan 2012EP'leri2014: Hatıran Yeter2017: Seni SeviyorumTekliler2011: İftira2012: Yağmur Altında Eriyorum2016: Karagözlüm Ölesim Var2017: Tabi Tabi2018: Milletin Duâsı (çeşitli sanatçılar ile birlikte)2019: Son Sözüm2019: Üzülme (Aşkın'ın Şarkıları)2019: Keten Helva (Sergio Gürlek ile birlikte)2020: Düşerim2020: Gerçekçi Ol (Ferat Üngür ile birlikte)2021: Gel Günaha Girelim (Alper Atakan ile)FilmografiYıl Film Rol Notlar1983 YorgunSeda1984 İmparatorNevin1986 SaideGüzide1993 Üç İstanbulGecelerSeda1997 Sırtımdan VuruldumGülnaz1999 Evimiz Olacak mı?Filiz2002 Reyting HamdiKendisi Konuk oyuncuHastayım DoktorBihter Can2004 Yabancı DamatKendisi Konuk oyuncu2005 Hababam Sınıfı 3,5Deli Bedriye2007 FedaiYıldız Akar2008 Akasya DurağıKendisi Konuk oyuncu2012 İkizler FirardaBiletci2018 Jet SosyeteKendisi 20. bölüm