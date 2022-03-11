Seda Sayan’ın Sevgilisi Çağlar Ökten Kimdir? Seda Sayan Evleniyor Mu?
Seda Sayan'ın sevgilisi birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Çağlar Ökten kimdir? Çağlar Ökten kaç yaşında? Seda Sayan evleniyor mu? İşte merak edilenler...
Seda Sayan’ın sevgilisi Çağlar Ökten sabah saatlerinden itibaren oldukça aratılıyor. Bu nedenle en merak edilen sorular arasında Seda Sayan’ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir ve Seda Sayan evleniyor mu soruları yer aldı. İddialar üzerine sosyal medyada gündem maddeleri arasında yer alan konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak ediyor. Seda Sayan’ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir ve Seda Sayan evleniyor mu sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Seda Sayan’ın Sevgilisi Çağlar Ökten Kimdir?
Seda Sayan’ın sevgilisi Çağlar Ökten birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Seda Sayan’ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir sorusu yer alıyor. Seda Sayan ile birlikte olduğu iddia edilen Çağlar Ökten 21 Haziran 1987 doğumludur. Aslen Tarsusludur. Annesi ev hanımı babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmaktadır. Küçük yaşlardan beri müzikle ilgilenmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Klasik Türk Müziğiile ilgilenen Ökten ‘in 14 Şubat sevgililer gününde bir mekanda sahne almasının ardından cebinden tektaş çıkardığı ve Seda Sayan’a evlenme teklif ettiği iddia edildi.
Seda Sayan Kimdir?
Asıl ismi Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan’ın 7. Evliliğini yapacağı iddiaları ortalığı karıştırdı. Bu nedenle birçok kişi Seda Sayan kimdir ve Seda Sayan evleniyor mu sorularına cevap aramaya başladı. Seda Sayan 30 Aralık 1962 İstanbul doğumludur. Şarkıcılık ve oyunculuk yapmasının ardından televizyon programları yaparak birçok projede yer almıştır. Ülke tarafından tanınan ve oldukça sevilen isimler arasında yer alan Seda sayan 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç ile evlendikten sonra 1987 yılında boşadı. 1990 senesinde ise Sinan Engin ile olan evliliğinden Oğulcan adında bir erkek çocuk sahibi oldu. . Üçüncü eşi ise Soner Yapcacık’tır. Ocak 1999 yılında bu evliliğinin de bitmesinin ardından Tuncay Kıratlı ile evlendi. 2001 yılında boşanan Seda Sayan 2004 yılında Gökhan Şükür ile evlenmiştir ve 1 sene sonra boşanmıştır. 2008 yılında ise Onur Şan ile evlenmiştir. Şimdilerde şse Çağlar Ökten ile evleneceği iddia edildi. İşte Seda Sayan’ın albümleri ve filmleri
Albümler
1983: Yandı Pilav Tavası (Aysel Gül adıyla)
1985: Anılarım
1987: Seda Sayan'la Başbaşa
1989: Seviyor musun?
1990: 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)
1990: Ya Benim Olursun
1991: Git Demesi Kolay
1992: İşte Seda Sayan
1993: Yeter ki İste
1994: Vız Gelir Her Şey
1996: Ah Geceler
1997: Sensizliğe Yanarım
1999: Ben Sana Demedim mi?
2001: Var Mısın?
2004: Sıkı Sıkı
2005: Bebeğim
2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma
2009: Aşkla
2012: Seda Sayan 2012
EP'leri
2014: Hatıran Yeter
2017: Seni Seviyorum
Tekliler
2011: İftira
2012: Yağmur Altında Eriyorum
2016: Karagözlüm Ölesim Var
2017: Tabi Tabi
2018: Milletin Duâsı (çeşitli sanatçılar ile birlikte)
2019: Son Sözüm
2019: Üzülme (Aşkın'ın Şarkıları)
2019: Keten Helva (Sergio Gürlek ile birlikte)
2020: Düşerim
2020: Gerçekçi Ol (Ferat Üngür ile birlikte)
2021: Gel Günaha Girelim (Alper Atakan ile)
Filmografi
Yıl Film Rol Notlar
1983 Yorgun
Seda
1984 İmparator
Nevin
1986 Saide
Güzide
1993 Üç İstanbul
Geceler
Seda
1997 Sırtımdan Vuruldum
Gülnaz
1999 Evimiz Olacak mı?
Filiz
2002 Reyting Hamdi
Kendisi Konuk oyuncu
Hastayım Doktor
Bihter Can
2004 Yabancı Damat
Kendisi Konuk oyuncu
2005 Hababam Sınıfı 3,5
Deli Bedriye
2007 Fedai
Yıldız Akar
2008 Akasya Durağı
Kendisi Konuk oyuncu
2012 İkizler Firarda
Biletci
2018 Jet Sosyete
Kendisi 20. bölüm