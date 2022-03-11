Lille - St Etienne Maçı Ne Zaman? Lille - St Etienne Maçı Hangi Kanalda?
Lille - St Etienne maçı birçok futbolsever tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Lille - St Etienne maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Lille - St Etienne maçı ne zaman? Lille - St Etienne maçı saat kaçta? Lille - St Etienne maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Lille - St Etienne maçı futbolseverler tarafından sık sık aratılıyor. Fransa Ligue’nin 28. Haftasında yer alan maç birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Lille - St Etienne maçı ne zaman ve Lille - St Etienne maçı saat kaçta soruları yer aldı. Ülkemiz’de Süper Lig ve TFF 1. Lig’i kar yağışı nedeniyle ertelendi. Bu nedenle diğer liglerde yer alan maçlar hakkında araştırmalar hızlandı. Lille - St Etienne maçı ne zaman ve Lille - St Etienne maçı saat kaçta sorularına cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Lille - St Etienne Maçı Ne Zaman?
Lille - St Etienne maçı futbolseverler tarafından oldukça merarak edildi. Özellikle en sık aratılanlar arasında Lille - St Etienne maçı ne zaman ve Lille - St Etienne maçı saat kaçta soruları yer aldı. Karşılaşma 11 Mart yani bu gece 23.00’de başlayacak. Lille - St Etienne maçı beIN Sports 2 kanalından karşılaşmayı canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
Bugün Hangi Maçlar Var?
Bugün oynanacak maçlar hakkında araştırmalar başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. 11 Mart maç takvimi şu şekilde sıralanabilir;
20:00 Sibenik – Lokomotiv Zagreb Hırvatistan 1. Ligi
20:00 Termalica – KGHM Zaglebie Polonya Ekstraklasa Bilyoner
20:10 Grazer – Kapfenberg Bulls Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Darmstadt 98 – Sandhausen Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 2, Tivibu Spor 3
20:30 Hansa Rostock – Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 4
20:30 Hobro – Fredericia Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:30 FC Juniors – Vorwarts Steyr Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Lafnitz – Amstetten Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Liefering – Austria II Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Rapid Wien 2 – BW Linz Avusturya 1. Ligi Bilyoner
21:00 Nordsjaelland – Sonderjyske Danimarka Süper Ligi Bilyoner
21:00 Lyngby – Nykobing Danimarka 1. Ligi Bilyoner
22:00 Cambuur – Ajax Hollanda Eredivisie Vole App
22:00 Almere – Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 NAC Breda – De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Den Bosch – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 ADO Den Haag – Jong PSV Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Dordrecht – Ajax Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Eindhoven – VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 FC Emmen – Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie
22:00 Volendam – Excelsior Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Oss – Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyone
r 22:00 Virton – Westerlo Belçika 1. B Ligi Bilyoner
22:25 St.Polten – Floridsdorfer Avusturya 1. Ligi Bilyoner
22:30 Parma – Cittadella İtalya Serie B Bilyoner
22:30 Gornik Leczna – Legia Varşova Polonya Ekstraklasa Bilyoner
22:45 Leuven – St.Gilloise Belçika Pro League Tivibu Spor 2
22:45 Drogheda – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Shelbourne – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Dublin – Derry City İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Ayr – Kilmarnock İskoçya Championship Tivibu Spor 2
23:00 Atletico Madrid – Cadiz İspanya La Liga S Sport Plus, Smart Spor HD, CBC Sport
23:00 Lille – St. Etienne Fransa Ligue 1 Bein Sports 2
23:00 WBA – Huddersfield İngiltere Championship Bein Sports 3
23:00 Finn Harps – St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner
23:00 Shamrock Rovers – Bohemians 1905 İrlanda Premier Ligi Bilyoner
23:15 Benfica – Vizela Portekiz Liga NOS S Sport Plus