Gülşen’in Yeni Şarkısı Lolipop Çıktı Mı? Gülşen Lolipop Şarkısı Sözleri eler?

Gülşen’in çıkaracağı yeni şark birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Cuma günü yeni şarkının paylaşılacağı iddialarının ortaya atılmasının ardından birçok kişi 11 Mart Cuma gününü beklemeye başladı. Bugün itibariyle en sık aratılanlar arasında isevesoruları yer alıyor. Şarkının kapak fotoğrafının basına sızmasının ardından sosyal medyada gündem maddeleri arasında yer aldı. Sık sık aratılanvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Gülşen’in yeni şarkısı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Şarkının kapak fotoğraflarının basına sızmasının ardından birçok kişi şarkının yayınlanacağı tarihi bekliyordu. Bugün itibariyle Lolipop isimli yeni şarkı tüm müzik uygulamalarında yerini aldı. Birçok kişi şarkıyla ilgili görüşlerini sosyal medyadan paylaşmaya başladı.Lolipop şarkısı sözleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Gülşen’in yeni çıkaracağı şarkı oldukça merakla bekleniyordu. Bugün tüm müzik uygulamalarında yerini alan şarkı hakkında birçok kişi araştırmalarını detaylandırdı. Vatandaşlar şarkının sözlerini ezberlemek için arama motorlarına yöneldi. İşte Lolipop şarkısı sözleri;Kaçtıkça giriyorum çekimineSanki giymişim ateşten elbiseSen bir hata olsan ben bin kere yaparımKorkulu rüyalarımın sahibiOyna duygularımın ol katiliKollarınsa eğer cezaevi ben yatarımDudaklar lolipop alKucaklar dolusu loveİstemem altınlar pırlantalarİsterim oooBen bir tek seniTek seni tek seniAşkımla ölçülemez hiçbir MoneyOh mommy so yummyAslında gitsek ya biz daha ileriDaha ileri az daha ileriOoooMy loveİçim dışım lavAy lav ay lavİşim gücüm yok başkalarıylaYoSöndürülmez bu ateş sularlaOoooMy loveBak yaklaşıyor bir cisim iddiaylaBildiklerini unut sıraylaÇarpışmalarımız itinaylaOoooDudaklar lolipop alKucaklar dolusu loveİstemem altınlar pırlantalarİsterim oooBen bir tek seniTek seni tek seniAşkımla ölçülemez hiçbir MoneyOh mommy so yummyAslında gitsek ya biz daha ileriDaha ileri az daha ileriOoooDudaklar lolipop alKucaklar dolusu loveİstemem altınlar pırlantalarİsterim oooBen bir tek seniTek seni tek seniAşkımla ölçülemez hiçbir MoneyOh mommy so yummyAslında gitsek ya biz daha ileriDaha ileri az daha ileriOoooOoooOooovesorularına sizler için cevapları derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.