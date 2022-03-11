Gülşen’in Yeni Şarkısı Lolipop Çıktı Mı? Gülşen Lolipop Şarkısı Sözleri eler?
Gülşen'in yen şarkısı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gülşen'in yeni şarkısı Lolipop çıktı mı sorusu yer aldı. Peki, Gülşen'in yeni şarkısı çıktı Mı? Gülşen'in yeni şarkısı Lolipop çıktı mı? Lolipop şarkısı sözleri neler? İşte merak edilenler...
Gülşen’in çıkaracağı yeni şark birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Cuma günü yeni şarkının paylaşılacağı iddialarının ortaya atılmasının ardından birçok kişi 11 Mart Cuma gününü beklemeye başladı. Bugün itibariyle en sık aratılanlar arasında ise Gülşen’in yeni şarkısı çıktı m ve Gülşen’in şarkısı Lolipop çıktı mı soruları yer alıyor. Şarkının kapak fotoğrafının basına sızmasının ardından sosyal medyada gündem maddeleri arasında yer aldı. Sık sık aratılan Gülşen Lolipop şarkısı çıktı mı ve Gülşen Lolipop şarkısı sözleri neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Gülşen’in Yeni Şarkısı Çıktı Mı?
Gülşen’in yeni şarkısı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gülşen’in yeni şarkısı çıktı mı sorusu yer aldı. Şarkının kapak fotoğraflarının basına sızmasının ardından birçok kişi şarkının yayınlanacağı tarihi bekliyordu. Bugün itibariyle Lolipop isimli yeni şarkı tüm müzik uygulamalarında yerini aldı. Birçok kişi şarkıyla ilgili görüşlerini sosyal medyadan paylaşmaya başladı.
Lolipop Şarkısı Sözleri Neler?
Lolipop şarkısı sözleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında lolipop şarkısı sözleri neler sorusu yer aldı. Gülşen’in yeni çıkaracağı şarkı oldukça merakla bekleniyordu. Bugün tüm müzik uygulamalarında yerini alan şarkı hakkında birçok kişi araştırmalarını detaylandırdı. Vatandaşlar şarkının sözlerini ezberlemek için arama motorlarına yöneldi. İşte Lolipop şarkısı sözleri;
Kaçtıkça giriyorum çekimine
Sanki giymişim ateşten elbise
Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım
Korkulu rüyalarımın sahibi
Oyna duygularımın ol katili
Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım
Dudaklar lolipop al
Kucaklar dolusu love
İstemem altınlar pırlantalar
İsterim ooo
Ben bir tek seni
Tek seni tek seni
Aşkımla ölçülemez hiçbir Money
Oh mommy so yummy
Aslında gitsek ya biz daha ileri
Daha ileri az daha ileri
Oooo
My love
İçim dışım lav
Ay lav ay lav
İşim gücüm yok başkalarıyla
Yo
Söndürülmez bu ateş sularla
Oooo
My love
Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla
Bildiklerini unut sırayla
Çarpışmalarımız itinayla
Oooo
Dudaklar lolipop al
Kucaklar dolusu love
İstemem altınlar pırlantalar
İsterim ooo
Ben bir tek seni
Tek seni tek seni
Aşkımla ölçülemez hiçbir Money
Oh mommy so yummy
Aslında gitsek ya biz daha ileri
Daha ileri az daha ileri
Oooo
Dudaklar lolipop al
Kucaklar dolusu love
İstemem altınlar pırlantalar
İsterim ooo
Ben bir tek seni
Tek seni tek seni
Aşkımla ölçülemez hiçbir Money
Oh mommy so yummy
Aslında gitsek ya biz daha ileri
Daha ileri az daha ileri
Oooo
Oooo
Oooo
Gülşen Lolipop şarkısı sözleri ve Gülşen Lolipop şarkısı çıktı mı sorularına sizler için cevapları derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.