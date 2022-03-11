11 Mart Gram Altın Ne Kadar? 11 Mart Altın Fiyatları

11 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?

Rusya Ukrayna arasındaki savaş devam ederken birçok kişi altın fiyatlarının bu durumdan nasıl etkilendiğini merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Sürekli dalgalanan altın fiyatları nedeniyle uzmanlar tarafından konuyla ilgili yapılacak açıklamalar da yakından takip edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.11 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1vesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi tarafından yapılan araştırmalar hızlandı. Rusya Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesi tüm dünya piyasalarını oldukça etkiledi. 11 Mart altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;ATA ALTINALIŞ: 6.330,00SATIŞ: 6.429,00CUMHURİYET ALTINIALIŞ: 6.356,00SATIŞ: 6.451,00TAM ALTINALIŞ: 6,178,10SATIŞ: 6.266,92YARIM ALTINALIŞ: 3.098,00SATIŞ: 3.144,00ÇEYREK ALTINALIŞ: 1.547,00SATIŞ: 1.572,0022 AYAR BİLEZİKALIŞ: 862,85SATIŞ: 895,51GRAM ALTINALIŞ: 953,84SATIŞ: 954,05ÇEYREK ALTINALIŞ: 1.547,00SATIŞ: 1.572,00Rusya Ukrayna arasında süren savaşın ardından etkilenen altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. En sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da ilgiyle takip edildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada : ''Altın fiyatları her zaman enflasyonun olduğu savaşın olduğu ortamları sever. Ne zaman savaş olsa, enflasyon patlasa altın kraldı. Bunun önüne kimse geçemez. Manipülasyon var. Piyasada bir alan bir de satan vardır. Yüksekten birine mal sattım. Bunu kim alıyor? Oyuncu alıyor. Onu sana 1000 liradan satmak için alıyor. İşin en güzel tarafı altın değerini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Altın üzerine koya koya devam eden entüsmandır. Gram altın hem dolardan hem onstan çift bacaklı değer artışını devam ettiriyor.” İfadeleri kullanıldı. Ayrıca “2022 yılı analizinde ons altında 2150 dolar, gram altında da 1450 lira seviyesini teyit etmiştik. 2 bin dolar seviyesi 2 yıl aradan sonra tekrar test edildi. Daha önce kovid-19 kaynaklıydı, bu kez savaşla bu seviye test edildi. Son 2 haftadır agresif bir yükseliş var. Altın puslu havaları sever. Savaş riski olduğu her zaman altın güvenli bir limandır. Bu süreç itibariyle savaş çıkmasa dahi enflasyon nedeniyle altının ons seviyesinde 2 bin doların zaten görüleceğini düşünüyordum. Ters bir fiyatlama içindeyiz ve olağandışı günler geçiriyoruz. Özellikle küresel piyasalarda dolar endeksinin 99 seviyesini göz önünde bulundurduğumuzda buradaki artışla birlikte ons altında yeniden hızlı bir yükseliş görebiliriz. Altın ciddi anlamda bir baskı altında kalmıştı. Savaşla bu baskılanmayı aşarak 2 bin dolar seviyesine yükseldi. Ancak yine altın yatırımcısının çok temkinli olması gerekiyor. Çünkü bu agresif yükselişler 3 haftalık süreçte yaşanan yükselişler. 1823 dolar seviyesinden 2 bin dolar seviyesine soluksuz bir şekilde yükselen bir ons altın var karşımızda. Haliyle burada teknik olarak bir düzeltme yapması gerekiyor.”sözlerini ekleyrek vatandaşlara uyarıda bulundu.