  • USD: 14,74 - 14,77
  • EURO: 16,28 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

11 Mart Gram Altın Ne Kadar? 11 Mart Altın Fiyatları

11 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Mart gram altın ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, 11 Mart gram altın ne kadar? 11 Mart çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları artacak? İşte merak edilenler..

Ekleme: 11.03.2022 - 10:36 Güncelleme: 11.03.2022 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
11 Mart Gram Altın Ne Kadar? 11 Mart Altın Fiyatları
Rusya Ukrayna arasındaki savaş devam ederken birçok kişi altın fiyatlarının bu durumdan nasıl etkilendiğini merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Mart gram altın ne kadar ve 11 Mart altın fiyatları ne kadar sorusu yer alıyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Sürekli dalgalanan altın fiyatları nedeniyle uzmanlar tarafından konuyla ilgili yapılacak açıklamalar da yakından takip edildi. 11 Mart Cuma altın ne kadar ve altın fiyatları artacak mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

11 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?


11 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Mart gram altın ne kadar ve 11 Mart çeyrek altın fiyatları ne kadar soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi tarafından yapılan araştırmalar hızlandı. Rusya Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesi tüm dünya piyasalarını oldukça etkiledi. 11 Mart altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;

ATA ALTIN
ALIŞ: 6.330,00
SATIŞ: 6.429,00

CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.356,00
SATIŞ: 6.451,00

TAM ALTIN
ALIŞ: 6,178,10
SATIŞ: 6.266,92

11 Mart Gram Altın Ne Kadar? 11 Mart Altın Fiyatları

YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.098,00
SATIŞ: 3.144,00

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.547,00
SATIŞ: 1.572,00

22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 862,85
SATIŞ: 895,51

GRAM ALTIN
ALIŞ: 953,84
SATIŞ: 954,05

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.547,00
SATIŞ: 1.572,00

11 Mart Gram Altın Ne Kadar? 11 Mart Altın Fiyatları

Altın Fiyatları Artacak Mı?


Rusya Ukrayna arasında süren savaşın ardından etkilenen altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. En sık aratılanlar arasında altın fiyatları artacak mı sorusu yer aldı. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da ilgiyle takip edildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada : ''Altın fiyatları her zaman enflasyonun olduğu savaşın olduğu ortamları sever. Ne zaman savaş olsa, enflasyon patlasa altın kraldı. Bunun önüne kimse geçemez. Manipülasyon var. Piyasada bir alan bir de satan vardır. Yüksekten birine mal sattım. Bunu kim alıyor? Oyuncu alıyor. Onu sana 1000 liradan satmak için alıyor. İşin en güzel tarafı altın değerini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Altın üzerine koya koya devam eden entüsmandır. Gram altın hem dolardan hem onstan çift bacaklı değer artışını devam ettiriyor.” İfadeleri kullanıldı. Ayrıca “2022 yılı analizinde ons altında 2150 dolar, gram altında da 1450 lira seviyesini teyit etmiştik. 2 bin dolar seviyesi 2 yıl aradan sonra tekrar test edildi. Daha önce kovid-19 kaynaklıydı, bu kez savaşla bu seviye test edildi. Son 2 haftadır agresif bir yükseliş var. Altın puslu havaları sever. Savaş riski olduğu her zaman altın güvenli bir limandır. Bu süreç itibariyle savaş çıkmasa dahi enflasyon nedeniyle altının ons seviyesinde 2 bin doların zaten görüleceğini düşünüyordum. Ters bir fiyatlama içindeyiz ve olağandışı günler geçiriyoruz. Özellikle küresel piyasalarda dolar endeksinin 99 seviyesini göz önünde bulundurduğumuzda buradaki artışla birlikte ons altında yeniden hızlı bir yükseliş görebiliriz. Altın ciddi anlamda bir baskı altında kalmıştı. Savaşla bu baskılanmayı aşarak 2 bin dolar seviyesine yükseldi. Ancak yine altın yatırımcısının çok temkinli olması gerekiyor. Çünkü bu agresif yükselişler 3 haftalık süreçte yaşanan yükselişler. 1823 dolar seviyesinden 2 bin dolar seviyesine soluksuz bir şekilde yükselen bir ons altın var karşımızda. Haliyle burada teknik olarak bir düzeltme yapması gerekiyor.”sözlerini ekleyrek vatandaşlara uyarıda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu'dan malumun ilanı! 'Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri CHP'li vekillerdir'
Bolu Belediyesi'nde çalışan işçi Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştı! HDP'li Gergerlioğlu ile Tanju Özcan birbirine girdi
Putin: Ukrayna'ya karşı savaşacak gönüllüleri kabul edeceğiz
CHP'li Sezgin Tanrıkulu’nun iddialarına işten attırdığı güvenlik görevlisinden belgeli yanıt
Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmıştı: Sedef Kabaş hakim karşısına çıktı
Ukrayna savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladı
Yaptırımlardan sonra Rusya iflasın eşiğinde olabilir
İngiltere Başbakanı Johnson: Rus hükümeti alaycı ve barbar
Evlat nöbetindeki annelerden Kılıçdaroğlu'na tepki! 'CHP bize kumpas kurdu'
Kar fırtınası güçleniyor! Meteoroloji ve AKOM'dan flaş hava durumu uyarısı peş peşe geldi: Aybar zirveyi görmedi
İstanbul'da kar yağışı çilesi: Araçlar yollarda kaldı, Vatandaşlar inerek yürüdü
Rusya Ukrayna savaşında tansiyon yeniden yükseldi! Kiev'de sirenler çalıyor; Zelenskiy'den önemli açıklama
İstanbul'dan tanıdık kar manzaraları! İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız güven kanalını açık tutmalıyız
Zelenskiy uzlaşma için tek şartını açıkladı
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'deki Rusya-Ukrayna zirvesini örnek verdi: Macron beceriksiz
Rus savaş uçağının pilotundan Putin'i zora sokacak itiraf!
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişme! 'Olağan bir durum değil'
ABD ekonomisi için aşırı ısınma sinyali! Enflasyon hız kesmedi: Artık tüm gözler faiz kararı için Fed'de olacak
Galatasaray, Barcelona ile berabere kaldı
Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi yola çıktı

Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi yola çıktı

11 Mart (yarın) hangi illerde okullar tatil?

11 Mart (yarın) hangi illerde okullar tatil?

Sayı akılalmaz boyutlara ulaştı! Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hızla terk ediyorlar

Sayı akılalmaz boyutlara ulaştı! Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hızla terk ediyorlar

Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD!

Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD!

2018'den beri var! O özellik sonunda WhatsApp'a da geliyor

2018'den beri var! O özellik sonunda WhatsApp'a da geliyor

'Uçağını getir 1 milyon doları al' Dikkat çeken çağrı sonrası Rus askerlerinin ne yapacağı merakla bekleniyor

'Uçağını getir 1 milyon doları al' Dikkat çeken çağrı sonrası Rus askerlerinin ne yapacağı merakla bekleniyor