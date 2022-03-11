11 Mart BUDO Seferleri İptal Mi? 11 Mart BUDO Seferleri Durduruldu Mu?

11 Mart BUDO Seferleri İptal Mi?



İDO seferleri İptal Mi?



BUDO Bilet Fiyatları Ne Kadar?



BUDO ile İstanbul Mudanya Arası Kaç Saat?

11 Mart BUDO seferleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Seyahat planı olan birçok kişi Bursa Deniz Otobüsleri tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.11 Mart tarihinde BUDO seferlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Bursa Deniz Otobüsleri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama oldukça merak edildi. İşte BUDO tarafından belirtilen iptal seferler;11.03.2022 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.11.03.2022 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.11.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.11.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.11.03.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.11.03.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.11 Mart tarihinden itibaren en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Bu nedenle vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmak için arama motorlarına yöneldi. İşte İDO tarafından belirtilen iptal seferler;Kabataş-Bursa-06:45Pendik-Yalova-07:00Yalova-Pendik-07:00Pendik-Yalova-07:01Yalova-Pendik-07:01Yalova-Yenikapı-07:15Yenikapı-Bursa-07:30Bursa-Kabataş-07:30Bursa-Kadıköy-07:30Bandırma-Kadıköy-07:45Yenikapı-Yalova-07:45Bursa-Büyükçekmece-08:00Yalova-Pendik-08:00Pendik-Yalova-08:00Yalova-Pendik-08:01Pendik-Yalova-08:01BUDO bilet fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık arasındasorusu yer aldı. İşte BUDO tarafından belirlenen bilet fiyatları;Tam Bilet. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.Öğrenci (6-27) ₺78,00. Kampanya ₺39,00.Gazi-Şehit Yt. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.Engelli. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.Çocuk. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.Basın. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.65 yaş üstü ₺78,00. Kampanya ₺39,00.BUDO tarafından yapılan İstanbul Mudanya arası seferlerin kaç saat sürdüğü merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Bursa Mudanya ile İstanbul arası BUDO ile yaklaşık 1 saat 50 dakika sürmektedir.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.