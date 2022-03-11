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11 Mart BUDO Seferleri İptal Mi? 11 Mart BUDO Seferleri Durduruldu Mu?

11 Mart BUDO iptal seferleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. 11 Mart BUDO seferleri iptal mi soruları yer aldı. Peki, 11 Mart BUDO seferleri iptal mi? 11 Mart İDO seferleri iptal mi? 11 Mart BUDO seferleri durduruldu mu? İşte merak edilenler...

Ekleme: 11.03.2022 - 09:44 Güncelleme: 11.03.2022 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
11 Mart BUDO Seferleri İptal Mi? 11 Mart BUDO Seferleri Durduruldu Mu?
11 Mart BUDO seferleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında 11 Mart BUDO seferleri iptal mi ve 11 Mart BUDO seferleri durduruldu mu soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Seyahat planı olan birçok kişi Bursa Deniz Otobüsleri tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. 11 Mart BUDO seferleri iptal mi ve 11 Mart BUDO seferleri durduruldu mu sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

11 Mart BUDO Seferleri İptal Mi?


11 Mart tarihinde BUDO seferlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Mart BUDO seferleri iptal mi sorusu yer aldı. Bursa Deniz Otobüsleri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama oldukça merak edildi. İşte BUDO tarafından belirtilen iptal seferler;

11.03.2022 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

11.03.2022 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

11.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

11.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

11.03.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

11.03.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.


11 Mart BUDO Seferleri İptal Mi? 11 Mart BUDO Seferleri Durduruldu Mu?

İDO seferleri İptal Mi?


11 Mart tarihinden itibaren en sık aratılan sorulardan biri de 11 Mart İDO seferleri iptal mi sorusu oldu. Bu nedenle vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmak için arama motorlarına yöneldi. İşte İDO tarafından belirtilen iptal seferler;

Kabataş-Bursa-06:45
Pendik-Yalova-07:00
Yalova-Pendik-07:00
Pendik-Yalova-07:01
Yalova-Pendik-07:01
Yalova-Yenikapı-07:15
Yenikapı-Bursa-07:30
Bursa-Kabataş-07:30
Bursa-Kadıköy-07:30
Bandırma-Kadıköy-07:45
Yenikapı-Yalova-07:45
Bursa-Büyükçekmece-08:00
Yalova-Pendik-08:00
Pendik-Yalova-08:00
Yalova-Pendik-08:01
Pendik-Yalova-08:01


11 Mart BUDO Seferleri İptal Mi? 11 Mart BUDO Seferleri Durduruldu Mu?

BUDO Bilet Fiyatları Ne Kadar?


BUDO bilet fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık arasında BUDO bilet fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. İşte BUDO tarafından belirlenen bilet fiyatları;

Tam Bilet. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.
Öğrenci (6-27) ₺78,00. Kampanya ₺39,00.
Gazi-Şehit Yt. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.
Engelli. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.
Çocuk. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.
Basın. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.
65 yaş üstü ₺78,00. Kampanya ₺39,00.


BUDO ile İstanbul Mudanya Arası Kaç Saat?


BUDO tarafından yapılan İstanbul Mudanya arası seferlerin kaç saat sürdüğü merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BUDO ile Mudanya İstanbul kaç saat sorusu yer aldı. Bursa Mudanya ile İstanbul arası BUDO ile yaklaşık 1 saat 50 dakika sürmektedir.

11 Mart BUDO seferleri iptal mi ve 11 Mart BUDO seferleri durduruldu mu sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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