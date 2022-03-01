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Rusya'dan, Ukrayna'da bulunan askeri birliğe saldırı: Tam 70 asker öldü

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar alevleniyor. Ukrayna'nın Sumi eyaleti Okhtyrka kentindeki askeri birliğe, Rus ordusunca yapılan füze saldırısında yaklaşık 70 askerin hayatını kaybetti. Kentte Rus askerlerine ait de çok sayıda ceset bulunduğunu belirten Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyi, bu cesetleri topladıklarını ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini kaydetti.

Rusya'dan, Ukrayna'da bulunan askeri birliğe saldırı: Tam 70 asker öldü
Ekleme: 1.03.2022 - 12:24 Güncelleme: 1.03.2022 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan, Ukrayna'da bulunan askeri birliğe saldırı: Tam 70 asker öldü
Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Okhtyrka kentindeki askeri birliğin Rus ordusu tarafından vurulduğunu, saldırıda yaklaşık 70 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği duyurdu.

Zhyvytskyi, ekiplerin ve gönüllülerin, askeri birliğin enkazında arama kurtarma çalışmaları yaptığını ifade etti.

Kentte Rus askerlerine ait de çok sayıda ceset bulunduğunu belirten Zhyvytskyi, bu cesetleri topladıklarını ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini kaydetti.

Rusya'dan, Ukrayna'da bulunan askeri birliğe saldırı: Tam 70 asker öldü

ZELENSKİY, RUSYA İLE MÜZAKERELERDEN İSTEDİKLERİ SONUCUN ÇIKMADIĞINI BİLDİRDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi.

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Rus güçlerinin Harkiv şehrini roketlerle yoğun bir şekilde bombaladığını belirterek 'Bu, açıkça savaş suçudur. Barışçıl bir şehir, barışçıl yerleşim alanları, tek bir askeri tesis yok. Düzinelerce görgü tanığı kaydı bunun hatalı yaylım ateşi değil, kasıtlı bir yıkım olduğunu kanıtlıyor.' ifadelerini kullandı.

Rusların nereye ateş ettiğini bildiğini dile getiren Zelenskiy, 'Bu, tüm uluslararası konvansiyonların ihlalidir. Bu suç için kesinlikle bir uluslararası mahkeme kurulacak.' dedi.

Füzeler, bombalar ve toplarla donanmış fenalığın derhal durdurulması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın ekonomik olarak yok edilmesini, insanlığın kendini savunmasını bildiğini göstermesini istedi. Zelenskiy, 'Rusya tüm sözleşmeleri ihlal etti, kimse bunu asla affetmeyecek.' diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya 5 gün içinde 56 füze saldırısı gerçekleştirdiğini, 113 seyir füzesi gönderdiğini kaydetti.

Rusya'dan, Ukrayna'da bulunan askeri birliğe saldırı: Tam 70 asker öldü

RUSYA'YA DAHA SERT YAPTIRIMLAR İÇİN ÇAĞRI
Sivillere saldıran bir ülkenin Birleşmiş Milletler üyesi olamayacağını vurgulayan Zelenskiy; Rus roketleri, uçakları ve helikopterlerine dünyadaki bütün limanların, kanalların ve havaalanlarının kapatılması çağrısında bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın enerji kaynaklarının ihracatından yüz milyarlarca dolar kazanmaması gerektiğini söyledi.

Rusya'dan, Ukrayna'da bulunan askeri birliğe saldırı: Tam 70 asker öldü

MÜZAKERELERDE SİNYAL VAR, İSTENİLEN SONUÇ YOK
Başkent Kiev'e sadece bir gün içinde 3 roket saldırısı düzenlendiğini bildiren Zelenskiy, Rus sabotaj güçlerinin şehrin elektriğini kesmeyi planladığını belirtti.

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin müzakereleri esnasında aynı anda Ukrayna'nın bombalandığına dikkati çeken Zelenskiy, müzakereler konusunda, 'Henüz bizim istediğimiz bir sonuç yok. Rusya kendi pozisyonunu açıkladı. Savaşı bitirmek için bizden karşı maddeler duydular. Bazı sinyaller aldık.' dedi.

Zelenskiy, Ukrayna heyetinin Kiev'e döndüğünde analizler yapacaklarını ve ikinci tur müzakerelerin nasıl geçeceğine karar vereceklerini dile getirdi.

Ayrıca Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliğine girmesi için başvuru dilekçesini imzaladığını ve resmen kayda geçildiğini belirterek bu anı, 30 yıldır bekledikleri sözlerine ekledi.
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