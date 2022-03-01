Başkan Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı'nı karşılama töreninde...
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu başkent Ankara’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu başkent Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan daha sonra Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani - Sadriu ile başbaşa görüşme gerçekleştirecek. Başbaşa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek ve anlaşmaların imzalandığı bir basın toplantısı düzenlenecek.