Başkan Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı'nı karşılama töreninde...

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu başkent Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.Başkan Erdoğan daha sonra Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani - Sadriu ile başbaşa görüşme gerçekleştirecek. Başbaşa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek ve anlaşmaların imzalandığı bir basın toplantısı düzenlenecek.