Türk genci Rusya Ukrayna savaşında bombalama anını çekti: Oy oy oy Özer bombalar düşüyor!

Rus Ordusu Ukrayna'yı havadan ve karadan vurmaya devam ediyor…Ukrayna'da yazılım mühendisliği okuyan 22 yaşındaki Ege Gürel ise saldırılarda endişeli bekleyişini sürdürüyor.Bugün sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşan market önünde sıra bekleyen Gürel, market alışverişi sonrası evine gitmek istedi.Dönüş yolunda ise kabus dolu anlar yaşandı. Bombalama başlayınca Türk genci koşar adımlarla sığınağa giderken, bir yandan da bombalama anını cep telefonuyla görüntüledi.Büyük panik yaşayan Gürel, 'Oy oy oy... Özer bombalar düşüyor... Şu an tahliyemiz belli oldu.Eve gidiyoruz. Bombalar çok şiddetli. Gözümüzle gördük. Evin yakınlarına düştü' diye konuştu.