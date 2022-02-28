Rusya-Ukrayna müzakeresi altı saat sürdü: Heyetler başkentlere dönüp istişarede bulunacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının beşinci gününde taraflar arasında ilk görüşme gerçekleşti. İki ülkenin heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi altı saat sürdü. Görüşmelere ilişkin açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, "Heyetler belli çözüm taslakları önerdiler ve bazı meseleleri tespit ettiler. Heyetler ikinci tur öncesi başkentlerine dönerek istişarelerde bulunacak" dedi.