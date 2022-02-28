Rusya ile Ukrayna ateşkes için masada! Ukrayna'nın talepleri belli oldu...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askerî operasyonun beşinci gününe girildi. Rus ordusu, başkent Kiev dahil birçok bölgede ilerlemeye çalışırken Ukrayna da direnişi sürdürdü. Ağır bombardımana rağmen Ukrayna, bazı şehirlerde kontrolü tekrar ele geçirdi. Savaşın dördüncü gününde ateşkese yönelik ilk adım geldi. Cephede beklemediği bir dirençle karşılaşan ve Avrupa'nın sert yaptırımlarıyla muhatap olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'yi masaya davet etti. Gelişmeler ve kayıplar üzerine Kremlin 'Konuşmaya hazırız, sizi bekliyoruz' dedi.Kiev önce İstanbul'u adres gösterdi, ardından Belarus sınırındaki Gomel'de görüşmeyi kabul etti. Moskova yönetimi, Putin'in danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetin müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrinde görüşmelere hazır olduğunu bildirdi. Bugün kurulacak masaya 'ateşkes ve geri çekilme' şartını koyacağını açıklayan Zelinskiy 'Umudum yok ama deneyelim” dedi. Putin'den ise dünyayı korkutan adım geldi, 'Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ni alarma geçirdi. Moskova 'Müdahale edene misilleme' tehdidini savurdu. NATO ve ABD tepki gösterdi. AB Rus uçaklarına hava sahasını kapattı, Ukrayna'ya silah yardımı kararı aldı. Saldırıların beşinci gününde Kiev ve Harkov'da yeniden patlama sesleri duyuluyor.Ukrayna lideri Zelenskiy, “Tabii ki barış istiyoruz, görüşmek istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Müzakereler için ülkemize saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü, Bratislava veya Budapeşte'yi Rus tarafına önerdik. Topraklarından ülkemize bombaların yollanmadığı herhangi ülke kabulümüzdür. Sadece bu şekilde müzakereler dürüst olabilir ve gerçekten savaşı bitirebilir” açıklamasını yaptı.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5. gününde devam ederken, iki heyet bugün Belarus'ta görüşme kararı aldı. Kararın ardından Ukrayna heyeti sabah erken saatlerde sınıra geldi. İki ülke arasındaki kritik müzakere görüşmeleri Belarus sınırında başladı. Ukrayna heyetinde Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna'nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı birinci yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer alıyor.Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin açıklamalarının ardından müzakere karmaşası da son bulmuş oldu. İki ülke, 'ön koşulsuz' olarak görüşme yapmak için anlaşmaya vardı. Ukraynalı delegeler helikopterlerle gittikleri Belarus sınırına ulaştı. Dünyanın gözünün çevrildiği görüşmenin şu saatlerde başlaması bekleniyor. Görüşmenin yapılacağı salonun fotoğrafı ise Belarus Dışişleri bakanlığı tarafından paylaşıldı.Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatının ardından iki taraf ilk kez müzakere masasına oturuyor. Tüm dünyanın gözünün kulağının olduğu toplantıya Ukrayna heyeti geldi.Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı. Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı.Salona Rusya, Belarus ve Ukrayna bayraklarının yerleştirildiği ve müzakere masasının kalemler ve kağıtlarla birlikte hazır hale getirildiği görüldü. Bakanlık, paylaşıma, 'Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz.' notu düşüldü.Ukrayna'ya süre veren Rusya ise Belarus'ta diretti. Putin, hem Avrupa'ya rest çekmek hem de Ukrayna'yı masaya oturtmak için nükleer kartını çıkardı. Rus lider “Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Savunma Bakanı'na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum” ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, Putin'in kararını “tehlikeli” ve “sorumsuz” olarak nitelendirdi. ABD ise 'gereksiz ve gerginliği artırıcı bir adım' olarak nitelendirdi.Ardından açıklamalar peş peşe geldi. Rus medyası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Belarus'un Gomel şehrinde müzakereleri kabul ettiğini duyurdu. Sonra Zelenskiy'nin Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile telefonda görüştüğü açıklandı. Belarus askerlerinin Ukrayna'ya girmeyeceğine söz verdiği öğrenildi. Rusya ve Ukrayna heyetleri Belarus sınırında masaya oturma kararı aldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba “Rusya'nın ön şartsız olarak görüşmeyi kabul ediyor olması Ukrayna için bir zaferdir. Kesinlikle teslim olmayacağız. Tek bir karış toprağımızdan taviz vermeyeceğiz” dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırısını meşrulaştırmak için soykırım kavramını manipüle ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvuru yaptı. Zelenskiy, Twitter paylaşımında, Rusya'nın bu sebeple sorumlu tutulması gerektiğini ve gelecek hafta duruşmaların başlamasını beklediklerini kaydetti.Rus işgaline karşı direnen Ukrayna'ya Batılı ülkeler silah ve mühimmat desteği vermeye başladı. Avrupa Birliği, tarihinde ilk defa askerî mekanizma kurarak, Ukrayna ordusuna 500 milyon avro değerinde silah ve ekipman yardımı yapacağını duyurdu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, gönderilecek silah, mühimmat ve yakıtın yolda olduğunu söyledi. AB, Polonya'yı bu konuda lojistik üs olarak kullanacak. Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Savunma Bakanlığına, Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık savunma yardımı için yetki verdiğine işaret ederek, “Bu yardımlar arasında tanksavarlar, hafif silahlar, cephaneler olacak” ifadesini kullandı. Almanya da Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi göndereceğini duyurdu. Fransa ise Ukrayna'ya daha fazla askerî ekipman göndereceğini bildirdi. Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar ve 200 Stinger uçaksavar füzesi gönderme kararı alan Hollanda, ayrıca Almanya ile Slovakya'ya bir Patriot hava savunma sistemi göndermeyi değerlendiriyor. Belçika ise Ukrayna'ya 2 bin adet otomatik silah ile 3 bin 800 ton yakıt gönderiyor. NATO ve AB ülkeleriyle istişare içinde gönderilen ekipmanların içinde miğfer, yelek ve yön cihazları gibi malzemelerin bulunduğu bildirildi. Çekya da Ukrayna'ya yaklaşık 7,6 milyon avroluk silah yardımında bulunacağını açıkladı.