Fenerbahçe Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Kasımpaşa Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı muhtemel ilk 11'leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Kasımpaşa muhtemel ilk 11'leri kimler? İşte merak edilenler...
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman ve Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda soruları yer aldı. Süper toto Süper Lig’in 27. Haftasında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İki takımın da hazırlıklara başlamasıyla maçta forma giyecek futbolcular merak ediliyor. Kasımpaşa’nın Fenerbahçe’yi konuk edeceği karşılaşma ilgiyle bekleniyor. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman ve Fenerbahçe Kasımpaşa maçı muhtemel ilk 11’leri sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Fenerbahçe Kasımpaşa Maçı Ne Zaman?
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman ve Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta soruları yer alıyor. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşmanın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacağı belirtildi. Fenerbahçe Kasımpaşa maçını 20.00’da beIN Sports kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe Kasımpaşa Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Kasımpaşa maçı muhtemel ilk 11’leri kimler sorusu yer aldı. İşte futbolseverler tarafından oldukça araştırılan Fenerbahçe Kasımpaşa maçı muhtemel ilk 11’leri;
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Aabid, Eyseric, Fall, Mabil, Umut
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Çağtay, Mert Hakan, Crespo, İrfan, Arda, Valencia, Serdar Dursun
Bugün Hangi Maçlar Var?
Süper Toto Süper Lig’in 27. Hafta heyecanı devam ederken birçok kişi diğer liglerde oynanacak maçları da merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte bugün oynanacak maçlar listesi;
11:25 Brisbane Roar – Melbourne Victory Avustralya A Ligi Bein Sports 4, Bilyoner TV
16:00 Sebail – Zira Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
18:15 Keşla – Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:00 Zenit – Rubin Kazan Rusya Premier Lig Bilyoner TV
20:00 Menemenspor – Altınordu Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Max 1
20:00 Kasımpaşa – Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Cracovia Krakow – Termalica Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
20:30 Smyrnis – Atromitos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
21:00 Brondby IF – Sonderjyske Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
21:00 Agua Santa – Sao Paulo Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner TV
22:45 Atalanta – Sampdoria İtalya Serie A CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45 Grenoble – Toulouse Fransa Ligue 2 Bein Sports 3, Bilyoner TV
23:00 Granada – Cadiz İspanya La Liga Spor Smart, Bilyoner TV
23:00 Malaga – Cartagena İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
23:00 WBA – Swansea İngiltere Championship Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:15 Braga – Santa Clara Portekiz Liga NOS Bilyoner TV