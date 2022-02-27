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Ukrayna Uçak Seferleri Ne Zaman Açılacak? THY Ukrayna Seferleri Açıldı Mı?

THY tarafından Ukrayna seferleriyle ilgili yapılan açıklamalar yakından takip edildi. Özellikle en sık aratılanlar arasında Ukrayna uçak seferleri ne zaman açılacak sorusu yer alıyor. Peki Ukrayna uçak seferleri ne zaman açılacak? Ukrayna uçak seferleri açıldı mı? Ukrayna uçak biletleri pahalı mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 27.02.2022 - 11:32 Güncelleme: 27.02.2022 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna Uçak Seferleri Ne Zaman Açılacak? THY Ukrayna Seferleri Açıldı Mı?
Rusya Ukrayna arasındaki gerilimin savaşa dönüşmesinin ardından Türk Hava Yolları yaptığı açıklamayla Ukrayna’ya yapılacak seferlerin durdurulduğunu belirtti. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında Ukrayna uçak seferleri ne zaman açılacak ve THY Ukrayna seferleri ne zaman açılacak ve THY Ukrayna seferleri açıldı mı soruları yer aldı. Konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Ukrayna uçak seferleri ne zaman açılacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Ukrayna Uçak Seferleri Ne Zaman Açılacak? THY Ukrayna Seferleri Açıldı Mı?

Ukrayna Uçak Seferleri Ne Zaman Açılacak?


Ukrayna uçak seferlerinin başlayan savaşın ardından iptal edilmesi birçok kişinin ilgisini çekmişti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ukrayna uçak seferleri ne zaman açılacak sorusu yer aldı. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada “Türk Hava Yolları tarafından Ukrayna'ya 3'ü kargo olmak üzere haftalık 86 sefer icra edilmektedir. Ukrayna'daki durum yakından takip edilmekte olup, Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili otoritelerle temaslarımız sürmektedir. Uçuş güvenliğinin sağlanması ve gerekli izinlerin alınması sonrası, Ukrayna'da kalan vatandaşlarımızın yurda getirilebilmesi için tahliye seferi hazırlıklarımız sürmektedir. THY, pandemi dönemi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her durumda vatandaşlarımızın tahliyesi yönünde verilen her görevi büyük bir özveriyle ve eksiksiz yerine getirmiş, binlerce vatandaşımızın ülkemize tahliyesini başarıyla gerçekleştirmiştir. Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak vatandaşlarımızın tahliyesi yönünde alınacak kararı milli görev bilinciyle yerine getireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadeleri kullanıldı. THY uçuş güvenliğinin sağlanmasının ardından Ukrayna’da kalan Türk Vatandaşları için ülkeye dönebilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.


Ukrayna Uçak Seferleri Ne Zaman Açılacak? THY Ukrayna Seferleri Açıldı Mı?

Ukrayna Uçak Biletleri Pahalı Mı?


Ukrayna uçak biletleri hakkında araştırmalar hızlandı. THY ve Pegasus gibi şirketlerden uçuşların durdurulduğu bilgisinin gelmesiyle birçok kişi Ukrayna uçak biletleri pahalı mı sorusuna cevap aramaya başladı. Özellikle sosyal medyada ortaya atılan iddialar arasında fiyatların ortalamanın üstünde bir şekilde arttığı belirtiliyordu. Bu nedenle vatandaşlar bilet fiyatlarının artıp artmadığını merak etti. Paylaşımların artmasının ardından THY tarafından yapılan açıklamada “Ortaklığımızın Ukrayna seferlerinin talep yoğunluğunu karşılamadığı, bilet fiyatlarının normal değerlerin üzerinde olduğu yönünde yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca ek olarak "Paylaşımlarda yer alan yüksek rakamlı uçak biletlerine ait ekran görüntüleri 2 ya da daha fazla uçuş biletinden oluşan aktarmalı seyahatlere ait ücretleri göstermektedir. Türk Hava Yollarının 16-23 Şubat arasında Ukrayna-İstanbul seferlerine ait ekonomi sınıfı ücretleri tek yön için 79 ile 595 dolar arasında, gidiş geliş için ise 129 ile 952 dolar arasında değişmektedir. Seyahatin her aşamasında misafirlerinin memnuniyetine değer veren THY olarak paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk Hava Yolları olarak Ukrayna'da Kiev, Harkiv, Lviv, Odessa, Zaporijya ve Herson olmak üzere 6 noktaya sefer düzenlemekteyiz. Ortaklığımızca 24 Şubat 2022 itibarıyla Türkiye saatiyle 04.56'da yayımlanan ilk NOTAM'a göre Ukrayna hava sahasının kapalılığından dolayı sefer icrası yapılamamaktadır." açıklamasında bulunuldu.

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