Ukrayna'daki savaştan kaçış sürüyor! Gözyaşı treni...

Ukrayna'dan kaçış sürüyor. 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına izin verilmediği için kaçanların büyük kısmını kadın ve çocuklar. Kalabalık gruplar, Polonya, Moldova, Romanya gibi komşu ülke sınırlarına yığıldı. Polonya sınırındaki kuyruk 25-30 kilometreye ulaştı. Perşembe'den bu yana yaklaşık 100 bin kişinin giriş yaptığını açıklayan Polonya, dün itibariyle sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapattı. Romanya, 24 saatte Ukrayna'dan 10 binden fazla kişinin ülkeye geldiğini söyledi. Slovakya da ilk gün 7 binden fazla kişinin sınır kapısından girdiği kaydedildi.4 MİLYON SIĞINMACI BEKLENİYORBM Mülteci Ajansı, savaş tırmanmaya devam ederse yaklaşık 4 milyon kişinin komşu ülkelere sığınmasının beklendiğini kaydetti. Kaçmak isteyenlerin tren istasyonlarında bekleyişleri ise akıllara İkinci Dünya Savaşı sahnelerini getirdi. Evlerini terk edip sadece bavullarını alan ailelerin dramı savaşın korkunç boyutlarını gözler önüne serdi. Sonlarının ne olacağını bilmeden ülkelerini terk eden insanların umutsuzluğu ise gözlerinden okundu. Çocukların korku dolu bakışları ve gözyaşları objektiflere yansıdı. Vagon camlarından geride kalan babalarına umutsuzca bakan minik gözler savaşın acımasızlığını bir kez daha gösterdi.'BELKİ İYİ İNSANLAR YARDIM EDER'Ülkesindeki işgalden kaçan Halina Drohantschuk üç çocuğuyla birlikte Polonya sınırındaki Medyka-Shehyni kapısında bekliyor. Kocasını geride bırakan Drohantschuk, "Belki iyi insanlar bize yardım eder" dediUkrayna'daki tahliyelere ait bu fotoğraf Afganistan'daki trajedinin sembolü haline gelen kareyi hatırlattı.