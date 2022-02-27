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Ukrayna'daki savaştan kaçış sürüyor! Gözyaşı treni...

Ukrayna'da savaştan kaçan kadın ve çocuklu kalabalık gruplar Polonya, Moldova, Romanya gibi komşu ülke sınırlarına yığıldı.

Ukrayna'daki savaştan kaçış sürüyor! Gözyaşı treni...
Ekleme: 27.02.2022 - 09:24 Güncelleme: 27.02.2022 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'daki savaştan kaçış sürüyor! Gözyaşı treni...
Ukrayna'dan kaçış sürüyor. 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına izin verilmediği için kaçanların büyük kısmını kadın ve çocuklar. Kalabalık gruplar, Polonya, Moldova, Romanya gibi komşu ülke sınırlarına yığıldı. Polonya sınırındaki kuyruk 25-30 kilometreye ulaştı. Perşembe'den bu yana yaklaşık 100 bin kişinin giriş yaptığını açıklayan Polonya, dün itibariyle sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapattı. Romanya, 24 saatte Ukrayna'dan 10 binden fazla kişinin ülkeye geldiğini söyledi. Slovakya da ilk gün 7 binden fazla kişinin sınır kapısından girdiği kaydedildi.

Ukrayna'daki savaştan kaçış sürüyor! Gözyaşı treni...

4 MİLYON SIĞINMACI BEKLENİYOR
BM Mülteci Ajansı, savaş tırmanmaya devam ederse yaklaşık 4 milyon kişinin komşu ülkelere sığınmasının beklendiğini kaydetti. Kaçmak isteyenlerin tren istasyonlarında bekleyişleri ise akıllara İkinci Dünya Savaşı sahnelerini getirdi. Evlerini terk edip sadece bavullarını alan ailelerin dramı savaşın korkunç boyutlarını gözler önüne serdi. Sonlarının ne olacağını bilmeden ülkelerini terk eden insanların umutsuzluğu ise gözlerinden okundu. Çocukların korku dolu bakışları ve gözyaşları objektiflere yansıdı. Vagon camlarından geride kalan babalarına umutsuzca bakan minik gözler savaşın acımasızlığını bir kez daha gösterdi.

Ukrayna'daki savaştan kaçış sürüyor! Gözyaşı treni...

'BELKİ İYİ İNSANLAR YARDIM EDER'
Ülkesindeki işgalden kaçan Halina Drohantschuk üç çocuğuyla birlikte Polonya sınırındaki Medyka-Shehyni kapısında bekliyor. Kocasını geride bırakan Drohantschuk, "Belki iyi insanlar bize yardım eder" dedi

Ukrayna'daki savaştan kaçış sürüyor! Gözyaşı treni...

Ukrayna'daki tahliyelere ait bu fotoğraf Afganistan'daki trajedinin sembolü haline gelen kareyi hatırlattı.

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