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Ukraynalılar gönüllü olarak orduya katılmak için askerlik şubelerine akın etti

Rusya'nın Ukrayna harekatına dair bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Orduya gönüllü olarak katılmak isteyen Ukraynalılar, Kiev başta olmak üzere birçok şehirde askerlik şubeleri önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Ekleme: 24.02.2022 - 13:16 Güncelleme: 24.02.2022 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Ukraynalılar gönüllü olarak orduya katılmak için askerlik şubelerine akın ettiMoskova-Kiev gerilimi, Rus ordusunun Donbas'a yönelik harekat başlatmasıyla yeni bir boyut kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Özel askeri operasyon düzenlemeye karar verdim.' dedi.

Moskova yönetiminin hamlesinin ardından Ukrayna sokaklarındaki hareketlilik artmaya başladı.

Daha önceki ifadelerinde Rusya'ya karşı direneceklerini ve topraklarını savunacaklarını söyleyen Ukraynalılar, orduya katılmak için başvuruda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekat sonrası bazı Ukraynalılar askerlik şubesi önünde kuyruk oluşturdu.

Ukraynalılar gönüllü olarak orduya katılmak için askerlik şubelerine akın etti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 40 yaş üstü Ukrayna vatandaşlarının, başkent Kiev'deki askerlik şubeleri önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Çok sayıda Ukraynalı, ellerindeki belgelerle birlikte orduda gönüllü olarak görev almak istediklerini belirtti.

ZELENSKİY'DEN DİRENİŞ ÇAĞRISI
Ukrayne Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, 'Eli silah tutan herkesi ülkeyi savunmak için orduya katılmaya davet ediyorum' dedi.
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