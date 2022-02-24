Dr. Ebru Ergin Bakar'ın darp edildiği hastanede bir başka olay: Polikliniği bastılar

Ankara'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ilacını yazmak için rapor istediği hastası Feray Yelmen tarafından darbedilen Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'a destek yağmıştı. Yelmem ise tutuklandı. Hastanede dün başka bir olay yaşandı.T.B. isimli hasta Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine gelerek muayene olmak istedi.Doktor hasta baktığı esnada sürekli doktorun odasına girerek 'Bana ne zaman sıra gelecek' diye soran hasta, dışarıdaki hastalarla da sözlü münakaşaya girerek 'Doktorun dakikada kaç hasta baktığını, o kadar süre hasta bakılmayacağını ve sıranın hala neden kendisine gelmediğini ' sorarak doktoru ve diğer hastaları rahatsız etti.Doktorun muayene sürelerinin hastalara uygun şekilde ayarlandığını ve sırası geldiğinde çağrılacağını söylemesine rağmen 'Başhekimliğe gideceğim kafasına göre hasta bakıyor şikayet edeceğim' diyerek sözlü saldırıda bulundu.Hasta doktorun şikayet edebileceğini söylemesi üzerine, 'Doktorluk mu yaptıklarını sanıyorlar' şeklinde hakaretlerde bulundu.Poliklinikten ayrılan ve daha sonra tekrar annesi ve kocası ile polikliniğe gelen hastanın eşi, doktora ağza alınmayacak küfürler ederek, 'Ben dışarıda sana ne yapacağımı biliyorum, seni her türlü bulurum' sözleriyle tehdit etti.Olayın ardından hasta ve yakını güvenlikler tarafından dışarı çıkarılarak beyaz kod tutanağı tutuldu. Olay anı ve hasta yakınının bağrışları ise hastane penceresinden çekilen görüntülere yansıdı.DOKTOR DARP EDİLDİ!Ankara'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ilacını yazmak için rapor istediği hastası Feray Yelmen tarafından darbedilen Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar, 'Masaya, duvara her yere vurdu beni. Üzerime oturdu ve boğmaya çalıştı. Nefes alamadığım için ölüyordum. Şikayetçi oldum' demişti.Darp olayına sosyal medyada büyük tepki yağdı.#ferayyelmentutuklansın hashtag'i açıldı...Dr. Ebru Ergin Bakar'ı darp eden şüpheli Feray Yelmen tutuklandı.