ABD Ukrayna’ya Asker Gönderecek Mi?



ABD Ukrayna’ya Askeri Yardım Yapacak Mı?



Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından birçok vatandaş konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki tarafından yapılan açıklamalar bu nedenle oldukça merak edildi. Konuyla ilgili olarak Psaki tarafından yapılan açıklamada “Değerlendirmemiz şu ki, Başkan Putin, ABD'nin sahip olduğu bilgi düzeyine sahip olmasını, ortaya koyduğumuz bu kadar bilgiyi ortaya çıkarmamızı beklemiyordu. küresel toplumun bu şekilde birleşik olmasını da beklemiyordu." ifadeleri kullanıldı. Oldukça merak edilensoruları için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Rusya Ukrayna arasındaki savaşın resmen başlamasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Beyaz Saray basın sekreteri tarafından yapılan açıklamalar ilgiyle takip edildi. Psaki yaptığı açıklamada Biden’in ulusal güvenlik ekibiyle görüşmelerini sürdürdü. Psaki "Başkan Biden, birlikte kalmamızı sağlamak, diplomasiye kapıyı açık bırakmak, ancak Başkan Putin'e daha önce yaptıklarımızın ötesinde önemli sonuçların olacağını açıkça belirtmek için ortaklar ve müttefiklerle çalışmaya devam ediyor." İfadelerini kullandı. Ukrayna’ya ypılan saldırıların artmasının ardından Psaki "Ukrayna ile siber ihtiyaçları konusunda görüşmeler halindeyiz. Bunun doğasını ve kapsamını, hangi adımların atılması gerektiğini değerlendirmek için acilen hareket edeceğiz." sözlerini ekledi. Savaşın başlamasının ardından konuyla iglili detaylar araştırılmaya devam ediyor.ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Beyaz Saray basın sekreteri tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak "ABD, Ukrayna'ya insani ve güvenlik yardımı sağlamaya, Rus saldırganlığına yanıt olarak Doğu Avrupa'daki ortaklarının savunmasını güçlendirmeye ve bunları artırmaya devam ediyor. Ancak ABD, Ukrayna'da savaşmak için ABD birliklerini göndermiyor. Bu değişmedi." İfadeleri kullanıldı. Ayrıca Biden Ukrayna’ya yapılacak yardımların tamamen savunma amacı olduğunu belirtti. Konuyla ilgili olarak ise "Rusya ile savaşma niyetimiz yok" açıklamasında bulundu. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Blinken tarafından da konuyla ilgili olarak "Başkan Putin'in sözde "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini" "bağımsız" olarak tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Duma'nın bu konuda ilk talepte bulunduğunda söylediğimiz gibi bu karar, Rusya'nın Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerinin tamamen reddettiğini gösteriyor; Rusya'nın iddia ettiği diplomasiye bağlılığıyla doğrudan çelişiyor ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır." Açıklamasında bulundu.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.