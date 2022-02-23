Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den flaş çağrı! Ukrayna Parlamentosu, meşru müdafaayı ve sivillere silah taşıma izni verilmesini onayladı...

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş krizinde art arda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın Minsk Antlaşması'na uymadığını iddia ederek Donbas bölgesinin Rus ordusunun yetki alanlarına gireceğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilim had safhaya ulaştı.Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanıdıklarını açıklamıştı. Putin aynı zamanda Rus ordusunun da bu bölgelere konuşlanması talimatı vermişti.Putin'in saldırı girişimleriyle beraber Ukrayna'dan talep ettiği maddeleri açıklamasının ardından yeni bir açıklama da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den geldi.Zelenskiy, yaptığı halka sesleniş konuşmasında kritik açıklamalarda bulundu. Konuşmasında barış mesajı vermeyi ihmal etmeyen Zelenskiy, her türlü senaryoya hazır olmak adına yedek askerlerin göreve çağırıldığını duyurdu.Ulusa sesleniş konuşmasında Zelenskiy, 'Rusya tarafından Donetsk ve Lugans Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıkları kabul edildi. Aralarında imzalanan sözde anlaşmalar doğrultusunda Rusya'nın Ukrayna toprağı olan Donbas'a girmesinin önü açıldı. Bu kararla Rusya Minsk anlaşmalarından çıkmış oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Almanya, Türkiye ve Ukrayna arasında bir zirve düzenlenmesi konularında çalışıyorlar ve Erdoğan da bu zirveyi destekliyor.Partnerlerimizin Rusya'ya karşı yaptırım seçeceğinden başka alternatif olmadığını bilmelerinden mutluyum. Bugün itibarıyla genel seferberliğe gerek yoktur. Ancak ben Ukrayna Silahlı Kuvvetleri başkomutanı olarak yedek askerlerin çağırılmasına ilişkin kararname imzaladım. Sayın Ukraynalılar! Barış yanlısı Ukrayna halkı, biz sessizlik istiyoruz. Eğer bugün susarsak yarın yok oluruz. Yaşasın Ukrayna!' ifadelerini kullandı.Rusya'nın agresif tavrının artmasıyla, ABD'den de Ukrayna'ya destek girişimleri devam ediyor.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın Ukrayna'daki adımları üzerine, çeşitli Avrupa ülkelerinde konuşlu ABD kuvvetlerinden bir kısmını Baltık ülkelerine ve Polonya'ya kaydıracağını açıkladı.ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'daki bazı güçleri Baltık bölgesine kaydıracaklarını açıklamasının ardından Pentagon'dan bu açıklamayı detaylandıran bir bilgi notu geldi.Gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, 'Hava ve kara kuvvetlerinden oluşan bu güçler, önümüzdeki günlerde ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Operasyon Alanı içinde NATO'nun kuzeydoğu ve güneydoğu kanatlarına hareket edecek ve bu hafta içinde yerlerine yerleşmesi bekleniyor.' ifadelerini kullandı.Yetkili, bu kuvvetin detaylarına da değinerek, şu bilgileri paylaştı: 'İtalya'dan Baltık bölgesine yaklaşık 800 kişilik bir piyade taburu görev gücü kaydırılacak. Almanya'dan NATO'nun doğu kanadındaki çeşitli operasyon noktalarına 8 adede kadar F-35 uçağı gönderilecek.Almanya'dan Baltık bölgesine 20 AH-64 helikopterinden oluşan bir hava taarruz taburu ve Yunanistan'dan 12 AH-64 helikopterinden oluşan hava taarruz görev gücü Polonya'ya hareket edecek. Bu ilave personel, NATO müttefiklerimize güvence vermek, NATO üye devletlerine karşı olası herhangi bir saldırganlığı caydırmak ve ev sahibi ülke güçlerini eğitmek için yeniden konumlandırılıyor.'Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim, Putin'in yaptığı açıklamaların ardından savaşın yaklaştığına dair yeni sinyaller vermişti.Ukrayna'nın doğusunda bulunan ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni (LHC) tanıma kararı aldığını açıklayan Putin, 'Biz Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşıyız. Bu bizim için bir tehdittir. Bu konuyu pek çok kez dile getirdim. En iyi çözüm Kiev'in NATO'ya katılmaması ve tarafsızlığa bağlı kalması.' ifadelerini kullanmıştı.Ukrayna'nın, 2014'te imzalanan Minsk Antlaşması'na bağlı kalmadığını söyleyen ve bu nedenle anlaşmanın geçersiz hale geldiğine işaret eden Putin, Ukrayna'nın NATO'ya girmeyerek tarafsız statüyü benimsemesini ve Kırım'ın ilhakını tanımasını istedi.Ukrayna'nın yüksek nükleer yeterliliklere sahip olduğunu söyleyen Putin, Ukrayna'da taktik nükleer silahların görünmesinin bile Rusya için stratejik bir tehdit anlamına geleceğini ifade etti.Putin'in açıklamalarının ardından yaptırımları duyuran Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını 'işgalin başlangıcı' olarak nitelendirdi.Biden, ABD'nin Rusya'nın iki büyük finans kuruluşu VEB ve askeri bankaları yaptırım listesine aldığını duyurdu. Böylece Rusya'nın dış borçları da, yaptırım kapsamına girdi. Biden bu adımla Moskova yönetiminin Batılı finans kuruluşları üzerinden para kazanamayacağını ifade etti.Ukrayna'da OHAL ilan edildi.