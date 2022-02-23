Fitness hocası 53 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürmüştü! Mahkemede 'pes' dedirten ifadeler...

2018 yılında Beşiktaş'ta meydana gelen olayda Fitness eğitmeni İbrahim Yener şofbenden sıcak su gelmeyince apartman görevlisinden yardım istedi. Eşiyle birlikte apartman görevlisi olarak çalışan 53 yaşındaki Nefise Dolapçı, Yener'in evine giderek şofbene baktı. Teknik ekip çağıracağını söyleyen Dolapçı evden çıktı.Yaklaşık 20 dakika sonra tekrar İbrahim Yener'in dairesine giden Nefise Dolapçı bu kez Yener'i yüksek sesli müzik dinlediği için uyararak sesini kısmasını istedi. Yener ise, 'Hadi abla işine bak' diyerek Dolapçı'yı ittirdi. Dolapçı'nın da karşılık vermesi üzerine çıkan arbede sonrası İbrahim Yener evde bulunan bıçakla Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldürdü.İbrahim Yener hakkında açılan davada savcı mütalaasında olay yeri inceleme tutanaklarına göre Nefise Dolapcı'nın cansız bedeninin üst kısmındaki kıyafetlerinin yırtılmış ve vücudunun çıplak olduğunu ve iç çamaşırında sanık İbrahim Yener'in DNA'sının tespit edildiğini belirtilmişti.İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yener getirildi. Duruşmada Nefise Dolapcı'nın eşi Murat Dolapcı ile kızı Nihal Dolapcı ve taraf avukatları katılım sağladı.Duruşmadaki savunmasında İbrahim Yener, 'Bir insan geçmişine, ailesine güzel bir gelecek bırakmak ister. Benim geleceğim de siz mahkemenin ellerinde.30 saniyede 30 yılım çöpe gitti. Kayıplarım var.Hapiste yatarım bir problem yok. Konuların böyle olacağını bilseydim net bir şekilde intihar ederdim' dedi.Mahkeme heyeti sanık İbrahim Yener'e 'Kasten nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'Silah yoluyla cinsel saldırı' suçundan 21 yıl, 'Silah kullanarak cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 9 yıl hapis cezasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.