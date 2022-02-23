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Avrupa'da enflasyon son 25 yılın zirvesinde!

Avro Bölgesi'nde, ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. İşte ülke ülke Avro Bölgesi'nde enflasyon rakamları..

Avrupa'da enflasyon son 25 yılın zirvesinde!
Ekleme: 23.02.2022 - 15:31 Güncelleme: 23.02.2022 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'da enflasyon son 25 yılın zirvesinde!
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de aralık ayında yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,6'ya çıktı.

Avro Bölgesi'nde de aralıkta yüzde 5 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,1 olarak belirlendi.

Böylece, Avro Bölgesi'nde ocak ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.

Enflasyon, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayında da son yılların en yüksek seviyesinde ölçülmüştü.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 2,8 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 0,98 ile hizmetler, yüzde 0,77 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,56 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Avrupa'da enflasyon son 25 yılın zirvesinde!

İşte ülke ülke Avro Bölgesi'nde enflasyon rakamları..

Almanya yüzde 5,1

Fransa yüzde 3,3

İspanya yüzde 6,2,

İtalya yüzde 5,1

Hollanda yüzde 7,6

Belçika yüzde 8,5

Polonya yüzde 8,7

Çekya yüzde 8,8

Estonya yüzde 11

Litvanya yüzde 12,3

Avrupa'da enflasyon son 25 yılın zirvesinde!

Söz konusu enflasyon oranı 2021 yılının ocak ayında Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,7, İspanya'da yüzde 0,4, Belçika'da yüzde 0,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,9, AB'de yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor.
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