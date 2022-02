28 Şubat sürecinde gözaltına alındığı sırada karnındaki bebeğini kaybetti!

28 Şubat sürecinde öğrenciyken başörtüsü nedeniyle gözaltına alınan ve karnında ikiz bebeklerinden birini kaybeden Nuray Canan Songür, o günleri anlattı.Songür, “Onların o davranışından dolayı çocuklarımdan birini diğer ölü kardeşiyle birlikte 5 ay karnımda taşımak zorunda kaldım. Aslında tıbben ikisinin de alınması gerekiyordu ama birinin öldüğüne bir türlü inanamadım ve uzun bir süre doktor doktor gezdim. Çok şükür Allah yardım etti diğer çocuğumu dünyaya getirdim ama birini ölü birini diri olarak kucağıma almış oldum” dedi.28 Şubat sürecinde, mezun olmasına 2 hafta kala İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda başörtüsünü açmadığı için sınava girmesi engellenen ve gözaltına alınarak 'eğitim öğretimi engellemek' suçundan yargılanan Nuray Can Songür, aradan geçen 25 yıla rağmen yaşadıklarını ilk günkü gibi hatırlıyor.Final sınavı esnasında sınıfa polislerin girdiğini ve zorla sınıftan çıkartıldığını belirten Nuray Can Songür, “İlk gözaltımdı benim, final sınavı esnasında hoca herkese kağıt veriyor ama başörtülülere vermiyor. Açıklaması da şu, ya sınıftan çıkın ya da başınızı açın bekliyorum. Hocam sınıftan çıkmıyorum kağıdımı da istiyorum dediğim de zaten tek kalmıştım sınıfta. O zaman insan gibi giyin de gel dedi. Daha sonra aramızda bir tartışma çıktı. Dışarıya girip çıkması 5 dakika aldı. Herkese sınavlarını yapmaya başlayın arkadaşınızı duymamazlıktan gelin diyordu vs. zaten o arada robocop polisler içeriye girdi hoca beni gösterdi onu alın dedi. Polisleri görünce hemen onlardan kaçmam gerekiyormuş gibi bir refleksle hemen yakınımdaki bir cama tırmandım sonra beni camdan bir hışımla aldılar. Daha sonra gözaltına alındım eğitim öğretimi engellemek suçundan da yaklaşık 1 buçuk 2 yıl her hafta neredeyse hakim karşısına çıktım.Doktor kontrollüne giderken arkadaşlarının gözaltına alındığını gören ve onlarla birlikte gözaltına alınan Songür, “Yine böyle bir gün işimden çıktım doğum kontrolüm var hastanede randevum var arkadaşımı bekliyorum tam Vezneciler'de bir kalabalık kaçışıyor. Çünkü her gün başörtüsü eylemleri vardı. Okula giremeyen öğrenciler oturma eylemi yapıyordu. Gayet barışçıl bir protesto yani ama bundan çok rahatsız olunuyordu ve polisler jopla dağıtmaya çalışıyordu. Baktım birkaç arkadaş gözaltına alınıyor onları görünce yapmayın etmeyin derken zaten benimde kolumdan tutmuş oldular.''Hiç unutmuyorum orada dedim ki, hamileyim, nefes alamıyorum ne olur camı açın dedim. Çünkü nefesimin kesildiğini hissettim ve kadın polislerden biri dönüp dedi ki, size bu ülkede nefes almak bile haram, size bu ülkede nefes aldırtmayacağız dedi. O an dedim ki biz bu ülkede yokuz, bu ülkede hiçbir değerimiz yok dedim ve çok üzülmüştüm” ifadelerinikullandı.''Onların o davranışından dolayı çocuklarımdan birini diğer ölü kardeşiyle birlikte 5 ay karnımda taşımak zorunda kaldım. Aslında tıbben ikisinin de alınması gerekiyordu ama birinin öldüğüne bir türlü inanamadım ve uzun bir süre doktor doktor gezdim. Yapabilecek bir şey yok mu diğerini kaybetmek istemiyorum diye. Çok şükür Allah yardım etti diğer çocuğumu dünyaya getirdim ama birini ölü birini diri olarak kucağıma almış oldum.''Bugün 28 Şubat'la ilgili küçük bir araştırma yaptım ve hala başörtüsü yasağını savunan bu ülkede milyonlarca insan var. Orada burada o kadar hakaret var ki ve yaşanılan bu gerçeklerinde anlatılmasından rahatsız olan bir kitle var. Çünkü bunun bir mağduriyet edebiyatı gibi lanse edildiğini düşünüyorlar ama bunlar gerçekler. Başörtüsü yasağının en büyük destekçisi CHP'ydi, başörtüsü ile ilgili yasakların kalkmasını engelleyen partide CHP'ydi. Bu yasaklar tamamen kalktı diye düşünmüyorum Türkiye için bir tehlike var. Tüm düzenlemelerin yapılıp başörtüsünü siyasi malzeme olmasından çıkarılması gerektiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.