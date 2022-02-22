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Kendisini MİT elemanı olarak tanıtıp milyonluk vurgun yaptı! Ailesi dahil 39 kişiyi dolandırdı...

ozgat'ta yaşayan bilişim uzmanı Gökhan Türkmen, iddiaya göre eşi, babası ve kayınpederi ile birlikte ucuz bitcoin vaadiyle 39 kişiyi dolandırdı. Mağdurlardan 11'i yargı yoluna giderken, 29 kişi ise henüz dava açmadı. 11 kişiyi 2 milyon lira dolandıran Gökhan Türkmen ve ailesi hakkında Antalya, Şanlıurfa, Kayseri ve Yozgat'ta davalar açıldı.

Ekleme: 22.02.2022 - 09:54 Güncelleme: 22.02.2022 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Kendisini MİT elemanı olarak tanıtıp milyonluk vurgun yaptı! Ailesi dahil 39 kişiyi dolandırdı...
Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesinde yaşayan Gökhan Türkmen (36), eşi Cansu (36), babası Mustafa Türkmen (57) ve kayınpederi Hasan Demir (62) ile birlikte başta kendi akrabaları olmak üzere 11 kişiyi dolandırdı.

İsviçre'de bitcoin madencisi olan arkadaşının ucuz bitcoin verdiğini söyleyerek bir çok kişiyi tuzağına düşürdüğü ortaya çıkan Gökhan Türkmen'in, birçok yerde de kendisini MİT mensubu olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Kendisini MİT elemanı olarak tanıtıp milyonluk vurgun yaptı! Ailesi dahil 39 kişiyi dolandırdı...

Şanlıurfa Siverek'te doktorluk yapan Ozan Bilici'yi ucuz bitcoin vadiyle 932 bin lira dolandıran Gökhan Türkmen'in bu yöntemle 39 kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü.

Dolandırılan doktor Bilici'nin bu nedenle eşiyle de boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Kendisini MİT elemanı olarak tanıtıp milyonluk vurgun yaptı! Ailesi dahil 39 kişiyi dolandırdı...

Gökhan Türkmen ile eşi, babası ve kayınpederi hakkında 4 ilde davalar açıldığı öğrenildi. Şu anda Yozgat, Kayseri, Antalya ve Şanlıurfa'da açılan davalar sürüyor. Şanlıurfa'daki mahkeme olayla ilgili MASAK'ı görevlendirdi. Diğer mağdurların ise henüz dava açmadığı öğrenildi. Karaman, Konya, İstanbul gibi bir çok ilde gardiyan, doktor, otobüs firması sahibi gibi bir çok meslek dalından mağdurlar olduğu belirtildi.

Kendisini MİT elemanı olarak tanıtıp milyonluk vurgun yaptı! Ailesi dahil 39 kişiyi dolandırdı...

DAYIM BENİ TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

Kayseri'de yaşayan Ünsal Şimşek ise dayısı Hasan Demir'in kızı Cansu , damadı Gökhan Türkmen ile birlikte kendisini dolandırdıklarını belirterek; 'Dayım beni arayıp banka hesaplarında bitcoin den gelen 1 milyon 670 bin lira bulunduğunu bunu üzerilerinde haciz olduğu için çekemediklerini söyledi.

Benden önce 17, daha sonra 25 ve 30 bin lira para istedi. Bu paraları verdim. Ancak bir süre sonra para istemeye devam etti. Eğer para vermezsen verdiğin paralar da yanar deyince çevremden borç bulup onun hesabına gönderdim. Bana bankada 1 milyon 670 bin lira olduğunu gösterir banka dekontu göndermişti.

Onu bankaya götürdüğümde sahte olduğunu öğrendim. Dolandırıldığımı anlayınca evlerine gidip para istedim. Paramı vermedikleri gibi bir de beni dövdüler. Çevreme yaptığım borcu ödeyebilmek için 500 bin liralık evimi 250 bin liraya satmak zorunda kaldım' dedi.

KANSER HASTASI ÇOCUĞUN TEDAVİ PARASINI DA DOLANDIRDILAR

Mustafa Türkmen ve ailesinin organize bir şekilde mağdurları dolandırdığını belirten Ünsal Şimşek;'Gökhan bilişim uzmanı. Karısı Cansu Fransızca öğretmeni. Gökhan ucuz bitcoin ile insanları ağına düşürdükten sonra devreye eşi Cansu Türkmen giriyor.

Cansu mağdur kişilere İsviçre'deki firmadan geliyormuş gibi sahte blok mesajlar atıyor. İnsanlara sürekli, hesabınızdaki bitcoin değeri şu rakama yükselmiştir gibi mesajlar atıyor. Gökhan Alanya'da yaşayan Cansu'nun erkek kardeşi Cihan Demir'i de dolandırdı. Cihan Demir'in kanser hastası olan çocuğunun tedavisi için biriktirdiği 73 bin lirasını aynı taktiklerle ele geçirdiler' diye konuştu.
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