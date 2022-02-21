Kılıçdaroğlu'ndan Reuters'a demeç! İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık kapılarını kapattı!

2023 seçimleri yaklaşırken Cumhur İttifakı Başkan Erdoğan liderliğinde seçime hazır. Millet İttifakı ise henüz bir aday belirleyemedi ve ittifaktaki aday krizi her geçen gün derinleşiyor. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son haftalarda gerek yabancı ülke temsilcileriyle bir araya gelerek gerek dış basına demeçler vererek adaylık hamleleri yaparken Reuters'a konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha İmamoğlu için kapıları kapattı ve "adaylığa hazırım" dedi. İşte ittifakta ve CHP içinde derin krizlere neden olacak o açıklama.

Millet İttifakı cephesinde adaylık krizi her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. CHP genel merkezinde Reuters'ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Millet İttifakı'nın kurucu iki üyesinden biri olan, bu ay içinde sözde 'güçlendirilmiş parlamenter sistemin geri getirilmesi' kapsamında dört partiyle birlikte hareket etmeyebaşlayan CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Reuters röportajında henüz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının netlik kazanmadığını ancak bir araya geldiği beş partigenel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters'a verdiği röportajda 2023 için parti içinde en büyük rakibni olan İmamoğlu için de kapıları kapattı.Anketlerde de isimleri yer alan ve bazı kesimlerce 'potansiyel aday' olarak öne çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir BelediyeBaşkanı Mansur Yavaş hakkında Kılıçdaroğlu, 'Onlar görevlerine devam edecek' dedi.HDP'nin ittifaka yakınlığı, uzaklığı ya da desteği tartışmaları halen devam ederken Kılıçdaroğlu, 'Şunun altını çizeyim, bugün Türkiye'de tüm siyasi partilerle görüşentek parti biziz. Bütün siyasal partilerle ilişkilerimizi sürdürürüz. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır ve HDP saygın bir siyasal partidir; dolayısıyla da onlarla da ilişkilerimiz var' dedi.Dış basına konuşan Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş için 2023 yolunda kapıları kapatmasına özellikle İmamoğlu cephesinin ne yanıt vereceği merak konusu.İmamoğlu özellikle son aylarda gerek yabancı ülke temsilcileriyle bir araya gelerek gerek dış basına demeçler vererek adaylık hamleleri yapıyor