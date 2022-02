Joe Biden ve Vladimir Putin zirvesi! Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili yeni gelişme!

Haftalardır süren Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili gerilim hız kesmeden devam ediyor. Dün Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar olası bir Rusya-Ukrayna savaşı ihtimallerini daha da artırırken, Rusya'nın Belarus ile yaptığı ortak tatbikatı uzatılacağının açıklanması Batılı devletler ve ABD tarafından tepkiyle karşılaştı. Öte yanda geçtiğimiz günlerde Rusya lideri Putin'e yaptığı ziyarette 'masa krizi' yaşayan Fransız lider Emmanuel Macron'dan ise bir zirve açıklaması geldi.MACRON'DAN AÇIKLAMAFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda bir zirveyle ilgili prensipte anlaştıklarını ve on yıllardır Avrupa'nın en tehlikeli krizlerinden birinde olası bir çıkış yolu arandığını söyledi.ABD'NİN BİR ŞARTI VARMacron açıklamasında her iki lidere de Avrupa'da güvenlik ve stratejik istikrar konulu bir zirve düzenlendiği söyledi. Ancak Beyaz Saray, zirvenin kesin omadığını Biden'ın toplantıyı 'prensipte' kabul ettiğini söyledi. Ayrıca ABD, zirve için 'işgalin gerçekleşememesi' şartını koydu."DİPLOMASİYE HER ZAMAN HAZIRIZ"Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Sarayın Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Diplomasiye her zaman hazırız. Ancak Rusya savaşı seçerse biz de ona göre karşılığını veririrz" dedi.RUSYA VE UKRAYNA'DAN BİR YORUM YOKRusya ve Ukrayna'dan ise henüz konuyla ilgili bir yorum gelmedi.ZİRVENİN AYRINTILARI NET DEĞİLFransız lideri Emmanuel Macron, ABD lideri Biden, Ukrayna lideri Zelenski ve İngiltere lideri Johnson arasında geçen bir dizi telefon görüşmesinin ardından alındığı iddia edilen zirve kararının çerçevesi ve ayrıntıları henüz net değil."ŞİMDİLİK HAYAL"Yalnızca Biden yönetiminin bir elektronik posta göndererek format belirlenemdiği için 'zirvenin şimdilik hayal' olduğunu söyledi."UKRAYNA DA DAHİL EDİLMELİ"ABD'nin eski Rusya büyükelçisi Michael McFaul da zirvenin gerçekleşeceğinden duyduğu şüpheyi dile getirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan McFaul, "Putin ve Biden bir araya geldiyse Zelenski'yi de davet etmeleri gerekiyor" sözlerine yer verdi.GERİLİM ARTIYORBir haftadır Rusya-Ukrayna sınırında gerilim hız kesmeden artıyor. Batılı devletler ve ABD Rusya'nın işgal planı olduğunu iddia ederek askerlerin sınırda bu yüzden yığıldığını iddia ediyor.KORKULAR ARTTIRusya ise sürekli olarak işgal planlarını yalanlıyor. Ancak dün Belarus Savunma Bakanlığı ile yapılan ortak tatbikatın uzaması nedeniyle korkular daha da arttı.BLINKEN'DEN AÇIKLAMANitekim ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün CNN'e verdiği demeçte tatbiatkarlının uzamasının kendilerini endişelendirdiğini dile getirdi.'İNSAN HAKLARI FELAKETİ'Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet'e ise Reuters tarafından paylaşılan bir mektubunada "Rusya Ukrayna'yı daha fazla işgal ederse insan hakları felaketi yaratılacak" denildi.NET BİR AÇIKLAMA YOKBu sırada Ukrayna'nın doğusundaki Rus ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar devam ediyor. Ayrılıkçılar sürekli olarak Donetsk şehrinin merkezinde saldırıya uğradığını iddia ediyor. Saldırılar ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.KARŞILIKLI SUÇLAMALAR VARRusya'nın RIA haber ajansı ise çatışmalar nedeniyle iki sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Kiev ise Rus yanlısı güçleri Ukrayna'yı suçlu bulmak için kendi insanını bombalamakla suçladı.