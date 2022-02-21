Halil Falyalı suikastinde flaş gelişme! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Türkiye ve KKTC günlerdir Halil Falyalı cinayetini konuşuyor. Kanlı pusuda her gün yeni bir detay çıkıyor. Halil Falyalı suikastının tetikçisi Veysel Sare'nin verdiği ifade şoke eden cinsten. Kendisi ve diğer tetikçi Musa Çiçek'i KKTC'ye "Erol Abi için" diyerek Erol Evcil'in yakın koruması Cengiz Şener'in gönderdiğini söylemişti. Gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kıbrıs'ta pusuya düşürülerek öldürülen Halil Falyalı cinayeti ile ilgili, yeni bir iddia ortaya atıldı.Gözaltına alınan 16 kişiden ikisinin, 1995'teki Nesim Malki cinayeti ile anılan Erol Evcil'in adamları olduğu anlaşıldı.Tetikçi olarak KKTC'de Musa Çiçek ile birlikte tutuklanan Veysel Sare'nin ifadesi ortaya çıktı.Erol Evcil'in 2 yıl korumalığını yapan Sare, Evcil'in yakın adamı ve koruması Cengiz Şener'den emir aldığını anlattı.Şener'in cinayetten önce kendisiyle irtibat kurduğunu ve 'Erol abin için' diyerek Musa Çiçek ile birlikte tekne ile KKTC'ye gönderdiklerini açıkladı.SÖYLEMEZ İLE BULUŞTUKKTC polisinin yaptığı araştırmaya göre, Falyalı'ya son kurşunu sıktığı iddia edilen Mustafa Söylemez, Veysel Sare ve Musa Çiçek, cinayet öncesinde KKTC'de ev kiraladı. Sahte kimlikle operasyonda kullanılacak GSM hatları alındı.Saldırı günü öğle saatlerinde Mustafa Söylemez, bir marketten alışveriş yaptığı.Yemek yiyip kahve içtikten sonra suikastta köstebek olduğu iddia edilen Ömer Tunç'la bir otelde buluşup bilgileri aldı. Saat 18.50'de iki ayrı suikast ekibi, pusuya yattı.Söylemez, 03.20'de Ercan Havaalanı üzerinden Türkiye'ye kaçtı.ADLİYEYE SEVK EDİLDİHalil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltınaalınmıştı.8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne se