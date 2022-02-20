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Rusya Ukrayna savaşı kapıda mı? Bulunan casus ortalığı karıştırdı! Batı önemli bir şeyi takip ediyor...

Olası bir Rusya Ukrayna savaşı tüm dünyanın endişelendiği bir konu olmaya devam ediyor. Son olarak dün, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna güçlerinin yaşadığı çatışmalar Rusya Ukrayna krizi ile ilgili durumu daha da kritik bir noktaya taşıdı. Reuters'tan gelen bir son dakika haberi de bunu destekler nitelikte. Gazete Rus yanlısı ayrılıkçıların planını ortaya çıkardığını ve bir casusa ulaştığını iddia etti. Batı'nın ise takip ettiği önemli bir şey var.

Rusya Ukrayna savaşı kapıda mı? Bulunan casus ortalığı karıştırdı! Batı önemli bir şeyi takip ediyor...
Ekleme: 20.02.2022 - 11:23 Güncelleme: 20.02.2022 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı kapıda mı? Bulunan casus ortalığı karıştırdı! Batı önemli bir şeyi takip ediyor...
Rusya Ukrayna ile ilgili son dakika haberleri art arda gelmeye başlıyor. İki ülke arasında yaşanan kriz "Rusya Ukrayna savaşı başlayacak" iddialarını güçlendirirken, Ukrayna'nın doğusunda bulunan ayrılıkçılarla yaşanan çatışmalar Rusya Ukrayna krizi ile ilgili gerilimin daha da artmasına neden oluyor.

CASUS BULUNDU

Reuters'tan gelen bir son dakika bilgisine göre Rusya yanlısı ayrılıkçılar Kiev'in doğu Ukrayna'da kontrol ettikleri toprakları zorla ele geçirme planını ortaya çıkardıklarını iddia etti. Aynı zamanda ayrılıkçılar, Ukrayna casusu olduğunu söyleyen bir adama ulaştıklarını da söylemiş.

2018 YILINDAN BERİ GÖREVDE OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Ayrılıkçıların Dontesk kentinde gözaltına aldıkları kişi, Rusya'nın devlete ait bir televizyonuna verdiği röportajda, önceki gece Ukrayna'nın ayrılıkçı bir komutanın aracını havaya uçurmasına yardım ettiğini ve bunun yanı sıra silah ve patlayıcı kaçakçılığı yaptığını söyledi. Casus ayrıca, 2018 yılından beri görevde olduğunu de dile getirdi.

"AMİRİM BENİ UYARDI"

Amirinin kendisine Donetsk kentindeki yüksek apartman bloklarından uzak durmasını söylediğini, çünkü buranın topçu tarafından hedef alınacağını söylediğini de sözlerine ekledi.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İDDİASI

Yetkililer dün, Luhansk bölgesinde insanları tahliye etmek için olan bir yolda içi bomba yüklü bir araç bulduğunu söyledi.

"PATLAMALARDAN UKRAYNA'NIN SORUMLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Bölgedeki yetkililer ayrıca, bu gece yerel bir doğal gaz botu hattı ile benzin istasyonunda patlamaların meydana geldiğini ve bunların arkasında Ukrayna olduğuna dair düşünceleri olduğunu dile getirdi.

UKRAYNA YALANLADI

Ukrayna ise 'ele geçirme' planını jet hızıyla yalanladı ve casus iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

MERMİLERDEKİ AYRINTI

Ukrayna ordusu ise Rusya'yı mermileri sanki Ukraynalı olduklarını göstermek için taklit etmekle suçladı ve paralı askerlerin Rus özel kuvvetleri ile iş birliği içinde olduğunu, yaşananları bir provokasyon olduğunu söyledi.

AVRUPA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Nitekim Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Güvenlik Gözlemcisi Genel Sekreteri Helha Schmid ve Polonya Dışişleri Bakanı Sbginiew Rau Cuma günü yaptıkları açıklamada konu ile ilgili bir bildiri yayınladılar.

ORTAK BİLDİRİ

Yayınlanan ortak bildiride, "Ukrayna hükümet güçlerinin yakın bir askeri harekatı hakkında dezenformasyonun yayılmasını esefle karşılıyoruz. Bu durum, çatışma bölgesindeki sivil nüfusu kritik bir biçimde etkiliyor." sözlerine yer verdi.

YILLARDIR DEVAM EDEN MESELE

Rusya'yı destekleyen isyancılar, Doğu Ukrayna'nın büyük bir bölümünü ele geçirdi. Kırım ise 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edildi. Ukrayna, doğuda yaşanan bu çatışmalar sonucunda 14 binden fazla kişinin öldüğünü ifade ediyor.

SAHTE BAYRAK OPERASYONLARI

Batı ve Kiev'de suçu başka bir tarafa yüklemek amacı ile işlenen sahte bayrak operasyonları iddiaları artıyor ve Ukrayna bu durumdan dolayı endişe duyuyor.

RUSYA: İŞGAL PLANIMIZ YOK

Buna karşın ise Rusya her zaman olduğu gibi işgal planını yalanlayarak sahte operasyon söylentilerini reddediyor.

BATI NEYİ TAKİP EDİYOR?

Batı ise gözünü sahte bayrak operasyonlarına dikmiş durumda. Batılı devletler Rusya'dan bir sahte bayrak operasyonu geleceğini düşündükleri için flaş açıklamaları önemle takip ediyor.

ZELENSKY'DEN AÇIKLAMALAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ise dün krizle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. "Üçüncü bir dünya savaşına ihtiyacımız yok" diyen Zelensky, "Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de bir tehdit" diyerek Avrupa'daki güvenlik sorununu ele almak için düzenlenecek kongrede Türkiye'nin de yer almasını istedi.

YAPTIRIM TEHDİDİ

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde uygulayacakları yaptırımların, enerji alanını da kapsadığını söyledi.

"RUSYA'NIN GELECEĞİ"

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan von der Leyen, AB'nin Rusya'nın eylemlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Von der Leyen, "AB ve transatlantik ortakları olarak enerji ve ileri teknoloji alanlarını da içeren sağlam bir mali ve ekonomik yaptırımlar paketi hazırlıyoruz. Kremlin saldırırsa Moskova'nın ekonomik çıkarlarına yüksek bedel ve ağır sonuçlar ödetebiliriz. Kremlin'in karanlık bir geçmişten çıkan tehlikeli düşüncesi Rusya'nın müreffeh geleceğine mal olabilir." dedi.
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