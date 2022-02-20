Rusya - Ukrayna cephesinde yeni gelişme! Patlama sesleri duyuldu

Olası Rusya Ukrayna savaşı tüm dünyanın korktuğu bir durum olarak geçerliliğini korumaya devam ediyor. Rusya Ukrayna krizi ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Gelen bir son dakika bilgisine göre ise Reuters, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde patlama seslerinin geldiğini duyurdu.BÖLGE HALKINA 'DİKKATLİ OLUN' ÇAĞRISIReuters'a konuuşan bir kişi, ayrılıkçıkların elindeki Donetsk kentinde art arda patlama seslerinin duyulduğunu söyledi. Bölgedeki hoparlörden vatandaşlara dikkatli olmaları söylendi. Patlamanın kaynağı netlik kazanmadı.GEÇİCİ OLARAK KAPATILDIBir saat kadar önce ise Ukrayna bombardıman nedeniyle Donbas'taki kontrol noktasını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.Yapılan açıklamaya göre Donbas'ta 7 kontrol noktası var ve biri ağır bombardımana maruz kaldı.'SİVİL NÜFUS TEHLİKEDE'Yapılan açıklamada, 'gerilimin tırmanması' nedeniyle sivil nüfusun güvenliğinin garanti edilmediği göz önüne alınarak tehdit süresi boyunca noktanın kapalı kalacağı ifade edildi.122 KEZ İHLAL EDİLDİHükümet güçlerini ve ayrılıkçarı ayıran hatta yaşanan bombardıman olayları geçen haftaya gören hızla arttı. Ukrayna, yaptığı son açıklama Rusya'nın ateşkesi 122 kez ihlal ettiğini söylerken, Rusya iddiaları keskin bir dille yalanlıyor. Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçılar ise Ukrayna ordusu tarafından saldırıya uğradığını iddia ediyor.'RUSYA İŞGAL HAZIRLIĞINDA'Öte yandan Batı da Rusya'nın işgal hazırlığında olduğunun altını çiziyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kanıtların, Rusya'nın 'Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı' planladığını gösterdiğini bildirdi.'ÇOKTAN BAŞLADI'Johnson, BBC'ye verdiği röportajında, 'Gerçek şu ki tüm işaretler, planın bazı açılardan çoktan başlamış olduğu yönünde.' değerlendirmesinde bulundu.BELARUS VE KİEV ÇEVRESİİstihbaratın, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatacak bir işgal başlatma niyetinde olduğunu gösterdiğine işaret eden Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın Batılı liderlere, istihbaratın Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya sadece doğudan, Donbass üzerinden değil, Belarus ve Kiev çevresindeki bölgeden girmeyi planladığını söylediğini aktardı.'AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK SAVAŞ''Korkarım ki gördüğümüz plan, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaş olabilecek bir şey için.' diyen Johnson, insanların sadece Ukraynalıların değil, aynı zamanda genç Rusların da potansiyel kayıplarını göz önünde bulundurması gerektiğini sözlerine ekledi.