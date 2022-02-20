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CHP'den heykel skandalı! Çırılçıplak erkek ve kadın heykellerine 430 bin lira

Daha önce İzmir'de yarı çıplak semazen skandalıyla gündeme gelen CHP, şimdi de Eskişehir'deki Hamam Müzesi'ne koymak için çırılçıplak kadın ve erkek heykel sipariş etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 11 milyon lira masraf yaparak 5 yılda inşa ettirdiği Hamam Müzesi'ne verilen çıplak heykel siparişi büyük tepki çekti.

CHP'den heykel skandalı! Çırılçıplak erkek ve kadın heykellerine 430 bin lira
Ekleme: 20.02.2022 - 16:10 Güncelleme: 20.02.2022 - 16:15 / Editör: Ozge Selin
CHP'den heykel skandalı! Çırılçıplak erkek ve kadın heykellerine 430 bin lira
Eskişehir'de milyonlarca lira harcayarak her cadde ve sokağa heykel yaptıran Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şimdi de temelleri 5 yıl önce atılan Hamam Müzesi'ndeki heykellerle tepki çekiyor. 'Eskişehir'in hamam kültürünü anlatacağız' diyerek başlatılan projede bugüne kadar yaklaşık 11 milyon liralık harcama yapıldı. Müzenin kaba inşaatı bu yıl büyük oranda tamamlandı.

ÖNCE TUHAF KATALOG
İç tasarım aşamasında ise önce müzeye konulacak heykeller için bir tasarım katalog hazırlandı. Hamamın kadın bölümü için hazırlanan katalogda, kurna başında çırılçıplak kadınların sarmaş dolaş çizimlerine yer verildi. Yine katalogta göbek taşında sere serpe uzanmış çıplak kadınlar ile çıplak siyahi hizmetli tasvirleri dikkat çekti. Hamamın erkek bölümü için hazırlanan katalogda da çıplak erkek çocuk resimleri yer aldı.

430 BİN LİRA ÖDENDİ
Ardından da müze için kataloglar dikkate alınarak hazırlanmak üzere 10 adet çıplak heykel siparişi verildi. Yeni Şafak'ın haberine göre insan ebatlarında olacağı belirtilen çıplak heykellerin tasarımı için 110 bin lira harcayan CHP'li Eskişehir Belediyesi, her heykel için ise 32 bin lira ödedi. Heykellere tasarımla birlikte 430 bin lira ödendi.

DEĞERLERİMİZLE BAĞDAŞMIYOR
Heykeller, daha müze açılmadan tepki toplamaya başladı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, müzenin Türk örf adet ve ananelerine uygun olmadığını söyledi. Çalışkan 'Toplumsal değerlerimizle bağdaşmıyor. Bu müzenin insanların, her yaştan çocukları ile girebileceği şekilde yapılması mümkünken toplumun hassasiyetlerine ters olan bir faaliyetle yapılması hamam kültürünü yaşatmakla bağdaşmıyor' ifadelerini kullandı
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