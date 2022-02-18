Ukrayna'da büyük bir patlama meydana geldi

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz son günlerde dozunu artırdı. ABD ve İngiltere tarafından yapılan açıklamalarda Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'yı işgal edeceği belirtilmişti. Reuters tarafından aktarılan son dakika haberine göre Donetsk merkezinde büyük bir patlama meydana geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren Donbas krizi her geçen gün dozunu artırdı. AB ve NATO, Rusya'yı işgal girişimine karşı gün aşırı uyarırken, özellikle ABD ve İngiltere, Rusya'nın önümüzdeki günlerde işgale başlayabileceğini aktarmıştı.Dün İngiltere Savunma Bakanlığı Rusya'nın 2 aşamalı olası Ukrayna'yı işgal planını yayınladı. Buna göre, ilk aşamada kuzeydeki Belarus'tan 2 ayrı noktadan başkent Kiev'e hareket edilecek denildi.Yaşanan bu gelişmenin ardından Reuters'ın geçtiği son dakika haberi, 'Rusya işgale başladı mı?' sorularını akıllara getirdi. Reuters'ın haberine göre Donetsk merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Uzun bir süredin bölgede yayın yapan A Haber programlar şefi Emine Kavasoğlu, patlamanın Donetks belediye binası önünde yaşandığını aktardı.Can kaybının olup olmadığına yönelik henüz bilgi geçilmediğini aktaran Kavasoğlu, "Yaklaşık 1-1.5 saat önce sivillerin tahliyesine başlanmıştı. Ukrayna tarafından 2 günden bu yana sivil tahliyesi yapılıyor. Rusya tarafından da tahliyelere başlanmıştı." dedi.