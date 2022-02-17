İstanbul'un güncel nüfus haritası belli oldu! Hangi yaka daha kalabalık?

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) İstanbul'un en kalabalık ilçelerini açıkladı.Verilere göre Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor. Esenyurt, 977 bin 489 kişilik nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık ilçesi olurken nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 kişilik nüfusu ile Adalar oldu.PENDİK VE ESENYURT İLK SIRADATürkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 4 Şubat 2022'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerini yayınladı. Yayınlanan bilgiye göre, İstanbul'un nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor.NÜFUSU EN AZ OLAN İLÇE ADALAR2021 nüfus sayım verilerine göre, İstanbul'da en kalabalık ilçe 977 bin 489 nüfusuyla Esenyurt, nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 nüfusuyla Adalar oldu.Avrupa Yakasında en kalabalık ilçe 977 bin 489 kişilik nüfusuyla Esenyurt olurken Anadolu Yakasının en kalabalık ilçesi 741 bin 895 nüfusu ile Pendik oldu.2021 nüfus sayım verilerine göre, Avrupa Yakası'nda nüfus verileri ilçelere göre şu şekilde:Esenyurt: 977 bin 489Küçükçekmece: 805 bin 930Bağcılar :744 bin 351Bahçelievler :605 bin 300Sultangazi: 543 bin 380Başakşehir: 503 bin 243Gaziosmanpaşa: 493 bin 096Avcılar: 457 bin 981Kağıthane: 454 bin 550Esenler: 447 bin 116Eyüpsultan: 417 bin 360Beylikdüzü: 398 bin 122Fatih: 382 bin 990Sarıyer: 349 bin 968Arnavutköy: 312 bin 023Zeytinburnu: 293 bin 839Şişli: 284 bin 294Güngören: 283 bin 083Bayrampaşa: 274 bin 884Büyükçekmece: 269 bin 160Beyoğlu: 233 bin 322Bakırköy: 228 bin 759Silivri: 209 bin 014Beşiktaş: 178 bin 938Çatalca: 76 bin 1312021 nüfus sayım verilerine göre, Anadolu Yakası'nın ilçelerindeki nüfus ise şu şekilde:Pendik: 741 bin 895Ümraniye.: 726 bin 758Maltepe: 525 bin 566Üsküdar: 525 bin 395Kadıköy: 485 bin 233Kartal: 480 bin 738Sancaktepe: 474 bin 668Ataşehir: 427 bin 217Sultanbeyli: 349 bin 485Çekmeköy: 288 bin 585Tuzla:284 bin 443Beykoz: 248 bin 595Şile: 41 bin 627Adalar: 16 bin 372