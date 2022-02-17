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17 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak edildi. Sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasına altın fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. Peki, altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları artacak mı? Gram altın ne kadar? İşte detaylar...

Ekleme: 17.02.2022 - 09:54 Güncelleme: 17.02.2022 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
17 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?
17 Şubat altın fiyatları sürekli dalgalı seyretmesi nedeniyle merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında altın fiyatları ne kadar ve altın fiyatları artacak mı soruları yer alıyor. ABD enflasyon verileri, TCMB ve FED faiz kararı, Rusya Ukrayna gerilimi gibi meselelerin fiyatlar üzerinde nasıl etkili olacağı aratılıyor. 17 Şubat altın fiyatları ne kadar ve 17 Şubat gram altın ne kadar soruları ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.


17 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

17 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar?


Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından en merak edilenler arasında 17 Şubat altın fiyatları ne kadar ve gram altın ne kadar soruları yer alıyor. Altın fiyatlarındaki dalgalı ilerleme nedeniyle yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluştu. İşte 17 Şubat güncel altın fiyatları;

Gram altın alış: 816,96
Gram altın satış: 817,07
Çeyrek altın alış: 1.327,00
Çeyrek altın satış: 1.350,00
Yarım altın alış: 2.662,00
Yarım altın satış: 2.700,00
Tam altın alış: 5.225,25
Tam altın satış: 5.326,97
Cumhuriyet altını alış: 5.413,00
Cumhuriyet altını satış: 5.495,00
Ata altın alış: 5.451,00
Ata altın satış: 5.519,00


17 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın Fiyatları Artacak Mı?


Altın fiyatlarının dalgalı seyretmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlara arasında altın fiyatları aratacak mı sorusu yer alıyor. Yatırımcılar uzmanlar tarafından yapılan yorumları ilgiyle takip etmeye başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili olarak “Vergisiz veya daha akıllıca diye sosyal medya üzerinden vergisiz satış yapanlar, şimdiden vergi mükellefi olmak için hazırlığını yapmalı. Mart veya Nisan’da yeni düzenleme gelebilir. Hazırlıklı olun diye söylüyorum. Bankalara kafa tutan ”Müşteri benim, kralları ben koyarım” diyen kendilerini kral ilan eden internet satış siteleri için de bankaların gücünü görecek. Kurye esnaflığı, sanal bankacılığa özenen, müşteriyi istediği gibi kullanan ya da para trafiğinde cambazlık yapanlar; O iş sizi aşar. Dünyada kural koyucular şirketlere sadece “tüketimi artır, sanallaştır, tüketimde hızlan, düşündürme fırsatı vermeden harcat” görevi verdi. Onlar da paraya müdahale ederek hadlerini aştı. Sistem “para kontrolü ben de” diyor. Onlar da anlamadı. Mart ve Nisan’da “Anlatacaklar” Sistemin içinde sorun çıkaranlar ayıklanır ve sermaye el değiştirir. Mart ve Nisan’da dünya genelinde sermayenin el değiştirdiğini göreceğiz. Buna insanlar “şirketler batıyor” diyecek. Batma yok, ayıklama var. Favorim Elon Musk. İlginç gelebilir. Bana gelmeyecek. Türkiye’de de patırdı olacak ama alışacaklar. Çünkü sermaye kontrolü başka bir şey. “Ben şu kadar istihdam, şu kadar vergi, şu kadar sermaye vs” lafları olur ama geç. Ulus devletlerin ortak kararını görecekler. Bankaya kafa tutanlar o bankanın sahiplerini unutmuşlar demek ki.” ifadelerini kullandı.


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