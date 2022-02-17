17 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?

sürekli dalgalı seyretmesi nedeniyle merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındave altın fiyatları artacak mı soruları yer alıyor. ABD enflasyon verileri, TCMB ve FED faiz kararı, Rusya Ukrayna gerilimi gibi meselelerin fiyatlar üzerinde nasıl etkili olacağı aratılıyor.vesoruları ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından en merak edilenler arasındavesoruları yer alıyor. Altın fiyatlarındaki dalgalı ilerleme nedeniyle yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluştu. İşte 17 Şubat güncel altın fiyatları;Gram altın alış: 816,96Gram altın satış: 817,07Çeyrek altın alış: 1.327,00Çeyrek altın satış: 1.350,00Yarım altın alış: 2.662,00Yarım altın satış: 2.700,00Tam altın alış: 5.225,25Tam altın satış: 5.326,97Cumhuriyet altını alış: 5.413,00Cumhuriyet altını satış: 5.495,00Ata altın alış: 5.451,00Ata altın satış: 5.519,00Altın fiyatlarının dalgalı seyretmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlara arasındasorusu yer alıyor. Yatırımcılar uzmanlar tarafından yapılan yorumları ilgiyle takip etmeye başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili olarak “Vergisiz veya daha akıllıca diye sosyal medya üzerinden vergisiz satış yapanlar, şimdiden vergi mükellefi olmak için hazırlığını yapmalı. Mart veya Nisan’da yeni düzenleme gelebilir. Hazırlıklı olun diye söylüyorum. Bankalara kafa tutan ”Müşteri benim, kralları ben koyarım” diyen kendilerini kral ilan eden internet satış siteleri için de bankaların gücünü görecek. Kurye esnaflığı, sanal bankacılığa özenen, müşteriyi istediği gibi kullanan ya da para trafiğinde cambazlık yapanlar; O iş sizi aşar. Dünyada kural koyucular şirketlere sadece “tüketimi artır, sanallaştır, tüketimde hızlan, düşündürme fırsatı vermeden harcat” görevi verdi. Onlar da paraya müdahale ederek hadlerini aştı. Sistem “para kontrolü ben de” diyor. Onlar da anlamadı. Mart ve Nisan’da “Anlatacaklar” Sistemin içinde sorun çıkaranlar ayıklanır ve sermaye el değiştirir. Mart ve Nisan’da dünya genelinde sermayenin el değiştirdiğini göreceğiz. Buna insanlar “şirketler batıyor” diyecek. Batma yok, ayıklama var. Favorim Elon Musk. İlginç gelebilir. Bana gelmeyecek. Türkiye’de de patırdı olacak ama alışacaklar. Çünkü sermaye kontrolü başka bir şey. “Ben şu kadar istihdam, şu kadar vergi, şu kadar sermaye vs” lafları olur ama geç. Ulus devletlerin ortak kararını görecekler. Bankaya kafa tutanlar o bankanın sahiplerini unutmuşlar demek ki.” ifadelerini kullandı.