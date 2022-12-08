2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu
Google, 2022’de en çok sorgulatılan kelime, konu ve kişileri açıkladı. Türkiye'de en çok "Dolar/TL" aratıldı.
Arama devi Google; her yılın aralık ayında, o yılın en çok aranan içeriklerinden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınlıyor.
2022 yılı için de yeni bir liste yayınlayan şirket, dünyada ve Türkiye'de bu yıl içinde en çok aranan içerikleri açıkladı.
Dünyada en çok 'Wordle' aratıldı
Google Trends'den alınan bilgilere göre 2022'de en çok aratılan kelime ‘'Wordle'' oldu. İkincilikte 'Hindistan ve İngiltere', geriye kalanda ise 'Ukrayna savaşı' ve 'Kraliçe Elizabeth' yer aldı.
2022'de dünya genelinde aratılanlar
1. Wordle
2. India vs England
3. Ukraine
4. Queen Elizabeth
5. Ind vs SA
6. World Cup
7. India vs West Indies
8. iPhone 14
9. Jeffrey Dahmer
10 Indian Premier League
google trrensd
Yılın en çok aratılan haberleri
Google'da en çok aratılan haber başlıkları arasında aşağıdaki sorgular yer aldı:
1. Ukraine
2. Queen Elizabeth passing
3. Election Results
4. Powerball numbers
5. Monkeypox
Yılın en çok aratılan ünlüleri
1. Johnny Depp
2. Will Smith
3. Amber Heard
4. Vladimir Putin
5. Chris Rock
2022'de en çok aranan filmler
1. Thor: Love and Thunder
2. Black Adam
3. Top Gun: Maverick
4. The Batman
5. Encanto
En çok aratılan şarkılar
1. Tak Ingin Usai – Keisya Levronka
2. Pasoori – Ali Sethi and Shae Gill
3. Glimpse of Us – Joji
4. Denny Caknan and Happy Asmara
5.ミックスナッツ – Official Hige Dandism
google trend
2022'de Türkiye'de en çok arananlar
2022 yılını oldukça hareketli geçiren Dolar/TL, Google'da en çok aranan kelime olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ise 'Bayram tatili kaç gün' sorgusu yer aldı. İşte en çok aranan 10 kelime:
En çok arananlar:
Dolar/TL
Bayram tatili kaç gün
ÖBA
Bergen
Kedi
Ukrayna
Toki başvuru
Galatasaray Barcelona
Asgari ücret
Ahmet Çalık
İsimler:
Icardi
Ece Erken
Şinasi Yüzbaşıoğlu
Mertens
Joao Pedro
Gülşen
Dele Alli
Halis Serbest
Ümit Özdağ
Maxi Gomez
Ben neden...?
Ben neden sevilmiyorum
Ben neden bu kadar çirkinim
Ben neden doğdum
Ben neden dışlanıyorum
Ben neden eziğim
Ben neden ağlıyorum
Ben neden böyleyim
Ben neden yalnızım
Ben neden yaşıyorum
Ben neden evde kaldım
google
Nasıl olunur?
Özel güvenlik nasıl olunur
Gassal nasıl olunur
Rüzgar türbini servis teknisyeni nasıl olunur
Büyükelçi nasıl olunur
Vatman nasıl olunur
Kadın asker nasıl olunur
Bilim insanı nasıl olunur
Fizyoterapist nasıl olunur
Beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur
Oyuncu nasıl olunur
Kaybettiklerimiz:
Ahmet Çalık
Cüneyt Arkın
Fatma Girik
Billur Kalkavan
İlhan İrem
Enes Kara
Civan Canova
Kraliçe Elizabeth
Ayberk Pekcan
Onur Şener
2022 yılı için de yeni bir liste yayınlayan şirket, dünyada ve Türkiye'de bu yıl içinde en çok aranan içerikleri açıkladı.
Dünyada en çok 'Wordle' aratıldı
Google Trends'den alınan bilgilere göre 2022'de en çok aratılan kelime ‘'Wordle'' oldu. İkincilikte 'Hindistan ve İngiltere', geriye kalanda ise 'Ukrayna savaşı' ve 'Kraliçe Elizabeth' yer aldı.
2022'de dünya genelinde aratılanlar
1. Wordle
2. India vs England
3. Ukraine
4. Queen Elizabeth
5. Ind vs SA
6. World Cup
7. India vs West Indies
8. iPhone 14
9. Jeffrey Dahmer
10 Indian Premier League
google trrensd
Yılın en çok aratılan haberleri
Google'da en çok aratılan haber başlıkları arasında aşağıdaki sorgular yer aldı:
1. Ukraine
2. Queen Elizabeth passing
3. Election Results
4. Powerball numbers
5. Monkeypox
Yılın en çok aratılan ünlüleri
1. Johnny Depp
2. Will Smith
3. Amber Heard
4. Vladimir Putin
5. Chris Rock
2022'de en çok aranan filmler
1. Thor: Love and Thunder
2. Black Adam
3. Top Gun: Maverick
4. The Batman
5. Encanto
En çok aratılan şarkılar
1. Tak Ingin Usai – Keisya Levronka
2. Pasoori – Ali Sethi and Shae Gill
3. Glimpse of Us – Joji
4. Denny Caknan and Happy Asmara
5.ミックスナッツ – Official Hige Dandism
google trend
2022'de Türkiye'de en çok arananlar
2022 yılını oldukça hareketli geçiren Dolar/TL, Google'da en çok aranan kelime olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ise 'Bayram tatili kaç gün' sorgusu yer aldı. İşte en çok aranan 10 kelime:
En çok arananlar:
Dolar/TL
Bayram tatili kaç gün
ÖBA
Bergen
Kedi
Ukrayna
Toki başvuru
Galatasaray Barcelona
Asgari ücret
Ahmet Çalık
İsimler:
Icardi
Ece Erken
Şinasi Yüzbaşıoğlu
Mertens
Joao Pedro
Gülşen
Dele Alli
Halis Serbest
Ümit Özdağ
Maxi Gomez
Ben neden...?
Ben neden sevilmiyorum
Ben neden bu kadar çirkinim
Ben neden doğdum
Ben neden dışlanıyorum
Ben neden eziğim
Ben neden ağlıyorum
Ben neden böyleyim
Ben neden yalnızım
Ben neden yaşıyorum
Ben neden evde kaldım
Nasıl olunur?
Özel güvenlik nasıl olunur
Gassal nasıl olunur
Rüzgar türbini servis teknisyeni nasıl olunur
Büyükelçi nasıl olunur
Vatman nasıl olunur
Kadın asker nasıl olunur
Bilim insanı nasıl olunur
Fizyoterapist nasıl olunur
Beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur
Oyuncu nasıl olunur
Kaybettiklerimiz:
Ahmet Çalık
Cüneyt Arkın
Fatma Girik
Billur Kalkavan
İlhan İrem
Enes Kara
Civan Canova
Kraliçe Elizabeth
Ayberk Pekcan
Onur Şener