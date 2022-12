2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu

Arama devi Google; her yılın aralık ayında, o yılın en çok aranan içeriklerinden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınlıyor.2022 yılı için de yeni bir liste yayınlayan şirket, dünyada ve Türkiye'de bu yıl içinde en çok aranan içerikleri açıkladı.Google Trends'den alınan bilgilere göre 2022'de en çok aratılan kelime ‘'Wordle'' oldu. İkincilikte 'Hindistan ve İngiltere', geriye kalanda ise 'Ukrayna savaşı' ve 'Kraliçe Elizabeth' yer aldı.1. Wordle2. India vs England3. Ukraine4. Queen Elizabeth5. Ind vs SA6. World Cup7. India vs West Indies8. iPhone 149. Jeffrey Dahmer10 Indian Premier Leaguegoogle trrensdGoogle'da en çok aratılan haber başlıkları arasında aşağıdaki sorgular yer aldı:1. Ukraine2. Queen Elizabeth passing3. Election Results4. Powerball numbers5. MonkeypoxYılın en çok aratılan ünlüleri1. Johnny Depp2. Will Smith3. Amber Heard4. Vladimir Putin5. Chris Rock2022'de en çok aranan filmler1. Thor: Love and Thunder2. Black Adam3. Top Gun: Maverick4. The Batman5. EncantoEn çok aratılan şarkılar1. Tak Ingin Usai – Keisya Levronka2. Pasoori – Ali Sethi and Shae Gill3. Glimpse of Us – Joji4. Denny Caknan and Happy Asmara5.ミックスナッツ – Official Hige Dandismgoogle trend2022 yılını oldukça hareketli geçiren Dolar/TL, Google'da en çok aranan kelime olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ise 'Bayram tatili kaç gün' sorgusu yer aldı. İşte en çok aranan 10 kelime:En çok arananlar:Dolar/TLBayram tatili kaç günÖBABergenKediUkraynaToki başvuruGalatasaray BarcelonaAsgari ücretAhmet Çalıkİsimler:IcardiEce ErkenŞinasi YüzbaşıoğluMertensJoao PedroGülşenDele AlliHalis SerbestÜmit ÖzdağMaxi GomezBen neden...?Ben neden sevilmiyorumBen neden bu kadar çirkinimBen neden doğdumBen neden dışlanıyorumBen neden eziğimBen neden ağlıyorumBen neden böyleyimBen neden yalnızımBen neden yaşıyorumBen neden evde kaldımgoogleNasıl olunur?Özel güvenlik nasıl olunurGassal nasıl olunurRüzgar türbini servis teknisyeni nasıl olunurBüyükelçi nasıl olunurVatman nasıl olunurKadın asker nasıl olunurBilim insanı nasıl olunurFizyoterapist nasıl olunurBeden eğitimi öğretmeni nasıl olunurOyuncu nasıl olunurKaybettiklerimiz:Ahmet ÇalıkCüneyt ArkınFatma GirikBillur Kalkavanİlhan İremEnes KaraCivan CanovaKraliçe ElizabethAyberk PekcanOnur Şener