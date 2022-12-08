  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,58 - 19,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu

Google, 2022’de en çok sorgulatılan kelime, konu ve kişileri açıkladı. Türkiye'de en çok "Dolar/TL" aratıldı.

Ekleme: 8.12.2022 - 13:31 Güncelleme: 8.12.2022 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
2022'de Google'da en çok arananlar belli olduArama devi Google; her yılın aralık ayında, o yılın en çok aranan içeriklerinden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınlıyor.

2022 yılı için de yeni bir liste yayınlayan şirket, dünyada ve Türkiye'de bu yıl içinde en çok aranan içerikleri açıkladı.

Dünyada en çok 'Wordle' aratıldı
Google Trends'den alınan bilgilere göre 2022'de en çok aratılan kelime ‘'Wordle'' oldu. İkincilikte 'Hindistan ve İngiltere', geriye kalanda ise 'Ukrayna savaşı' ve 'Kraliçe Elizabeth' yer aldı.

2022'de dünya genelinde aratılanlar
1. Wordle
2. India vs England
3. Ukraine
4. Queen Elizabeth
5. Ind vs SA
6. World Cup
7. India vs West Indies
8. iPhone 14
9. Jeffrey Dahmer
10 Indian Premier League
google trrensd

Yılın en çok aratılan haberleri
Google'da en çok aratılan haber başlıkları arasında aşağıdaki sorgular yer aldı:

1. Ukraine
2. Queen Elizabeth passing
3. Election Results
4. Powerball numbers
5. Monkeypox
Yılın en çok aratılan ünlüleri
1. Johnny Depp
2. Will Smith
3. Amber Heard
4. Vladimir Putin
5. Chris Rock
2022'de en çok aranan filmler
1. Thor: Love and Thunder
2. Black Adam
3. Top Gun: Maverick
4. The Batman
5. Encanto
En çok aratılan şarkılar
1. Tak Ingin Usai – Keisya Levronka
2. Pasoori – Ali Sethi and Shae Gill
3. Glimpse of Us – Joji
4. Denny Caknan and Happy Asmara
5.ミックスナッツ – Official Hige Dandism
google trend

2022'de Türkiye'de en çok arananlar
2022 yılını oldukça hareketli geçiren Dolar/TL, Google'da en çok aranan kelime olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ise 'Bayram tatili kaç gün' sorgusu yer aldı. İşte en çok aranan 10 kelime:

En çok arananlar:

Dolar/TL
Bayram tatili kaç gün
ÖBA
Bergen
Kedi
Ukrayna
Toki başvuru
Galatasaray Barcelona
Asgari ücret
Ahmet Çalık

İsimler:

Icardi
Ece Erken
Şinasi Yüzbaşıoğlu
Mertens
Joao Pedro
Gülşen
Dele Alli
Halis Serbest
Ümit Özdağ
Maxi Gomez

Ben neden...?

Ben neden sevilmiyorum
Ben neden bu kadar çirkinim
Ben neden doğdum
Ben neden dışlanıyorum
Ben neden eziğim
Ben neden ağlıyorum
Ben neden böyleyim
Ben neden yalnızım
Ben neden yaşıyorum
Ben neden evde kaldım
google

Nasıl olunur?

Özel güvenlik nasıl olunur
Gassal nasıl olunur
Rüzgar türbini servis teknisyeni nasıl olunur
Büyükelçi nasıl olunur
Vatman nasıl olunur
Kadın asker nasıl olunur
Bilim insanı nasıl olunur
Fizyoterapist nasıl olunur
Beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur
Oyuncu nasıl olunur

Kaybettiklerimiz:

Ahmet Çalık
Cüneyt Arkın
Fatma Girik
Billur Kalkavan
İlhan İrem
Enes Kara
Civan Canova
Kraliçe Elizabeth
Ayberk Pekcan
Onur Şener
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş açıklama
Çocuğa istismar iddiasına AK Parti'den sert tepki: Bir saniye beklemeyiz
Haliç'te suyun rengi yeniden kahverengiye döndü
İYİ Partili Başkanın sözleri CHP'li başkanı kızdırdı: 'O eli bizzat ben kırarım'
EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den ilk cevap
Tahıl koridoru ile aç kalmaktan kurtulan Avrupa petrol tankeri trafiği nedeniyle Türkiye'yi suçladı
İYİ Partili Ahat Andican bütçe görüşmelerinde sandalyeye ayaklarını uzatıp keyif yaptı
Numan Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
Tesla ve Mercedes Togg'u örnek aldı: İnternetten satış yapacaklar
İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi
Almanya'da darbe operasyonundan yeni detaylar: İnce ince hazırlanmışlar! 'Ölümler olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor
Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor
ABD PKK’yla kol kola: Suriye'de ortak devriyeye devam
ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekliyiz
Ömer Çelik'ten 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasına açıklama: Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz
HDP vekili Remziye Tosun PKK'lılar için başörtüsünü çıkarıp yere attı!
Öztürk Yılmaz'a yapılan saldırı sonrası HDP'den AK Parti'ye skandal tehdit! 'Darısı Salih Cora'nın başına'
Türkiye'den Avrupa'ya uzanıyor: Tarih belli oldu

Türkiye'den Avrupa'ya uzanıyor: Tarih belli oldu

Bölge bölge uyarı geldi: Sağanak ve kar yağışı!

Bölge bölge uyarı geldi: Sağanak ve kar yağışı!

Büyük indirim geldi! Brent petrol çakıldı: Benzin, motorin dahil akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu?

Büyük indirim geldi! Brent petrol çakıldı: Benzin, motorin dahil akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti telefonlar kilitlendi: İlçe halkı siparişlere yetişmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti telefonlar kilitlendi: İlçe halkı siparişlere yetişmeye çalışıyor

İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor

İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor