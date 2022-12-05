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Netflix'ten skandal Türkiye haritası: 'Pepsi, Where's My Jet'i izleyenler büyük tepki gösterdi

Netflix’te 17 Kasım günü yayınlanmaya başlanan Pepsi, Where's My Jet (Pepsi, Jetim Nerede) isimli dizinin ilk bölümünde gösterilen Türkiye haritası dikkat çekti. Dizinin bir sahnesinde görülen skandal haritada, Türkiye’nin doğu bölgesi Ermenistan'ın toprağı olarak yansıtıldı. Türk izleyiciler sosyal medyada Netflix'e ve diziye büyük tepki gösterdi.

Netflix'ten skandal Türkiye haritası: 'Pepsi, Where's My Jet'i izleyenler büyük tepki gösterdi
Ekleme: 5.12.2022 - 12:06 Güncelleme: 5.12.2022 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: 'Pepsi, Where's My Jet'i izleyenler büyük tepki gösterdi
epsi, Where's My Jet' adlı dizi 20 yaşındaki bir gencin, jet kazanma umuduyla Pepsi çekilişine katılması ve sonrasında yaşanan hukuk mücadelesini anlatıyor. Amerika'da hukuk derslerinde okutulduğu belirtilen mücadele 'Pepsi, Where's My Jet' ismiyle mini dizi olarak Netflix'te yayınlanıyor.

Dizinin 1. bölümündeki bir sahne ise Türk izleyiciler tarafından tepki ile karşılandı. Çünkü gösterilen haritada Türkiye'nin doğusunda bulunan iller Ermenistan toprağı olarak görünüyordu. Diziyi izleyen Türk takipçileri Pepsi, Where's My Jet'in 1.bölümünde yer alan sahne sonrası sosyal medyada tepki gösterdi.

NETFLİX'TEKİ İLK HARİTA SKANDALI DEĞİL

Netflix'in Suriye'deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY dizisinin 4. bölümünde, duvara asılı bir bölünmüş Türkiye haritası olduğu görülmüştü. Skandal Türkiye haritasını gören izleyiciler büyük tepki göstermişti.

Netflix'ten skandal Türkiye haritası: 'Pepsi, Where's My Jet'i izleyenler büyük tepki gösterdi

BELGESELDE AYNI REZALET

Netflix'in “İkinci Dünya Savaşı'nın En Önemli Olayları” adlı belgeselin beşinci bölümünde dünya haritasında ilginç bir detay yer aldığı görüldü. Buna göre haritada Türkiye coğrafyasının bölündüğü ve bölünen toprakların Ermenistan olarak gösterildiği dikkat çekti.

Netflix'ten skandal Türkiye haritası: 'Pepsi, Where's My Jet'i izleyenler büyük tepki gösterdi
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Netflix'ten skandal Türkiye haritası: 'Pepsi, Where's My Jet'i izleyenler büyük tepki gösterdi
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