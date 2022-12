Netflix'ten skandal Türkiye haritası: 'Pepsi, Where's My Jet'i izleyenler büyük tepki gösterdi

epsi, Where's My Jet' adlı dizi 20 yaşındaki bir gencin, jet kazanma umuduyla Pepsi çekilişine katılması ve sonrasında yaşanan hukuk mücadelesini anlatıyor. Amerika'da hukuk derslerinde okutulduğu belirtilen mücadele 'Pepsi, Where's My Jet' ismiyle mini dizi olarak Netflix'te yayınlanıyor.Dizinin 1. bölümündeki bir sahne ise Türk izleyiciler tarafından tepki ile karşılandı. Çünkü gösterilen haritada Türkiye'nin doğusunda bulunan iller Ermenistan toprağı olarak görünüyordu. Diziyi izleyen Türk takipçileri Pepsi, Where's My Jet'in 1.bölümünde yer alan sahne sonrası sosyal medyada tepki gösterdi.Netflix'in Suriye'deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY dizisinin 4. bölümünde, duvara asılı bir bölünmüş Türkiye haritası olduğu görülmüştü. Skandal Türkiye haritasını gören izleyiciler büyük tepki göstermişti.Netflix'in “İkinci Dünya Savaşı'nın En Önemli Olayları” adlı belgeselin beşinci bölümünde dünya haritasında ilginç bir detay yer aldığı görüldü. Buna göre haritada Türkiye coğrafyasının bölündüğü ve bölünen toprakların Ermenistan olarak gösterildiği dikkat çekti.