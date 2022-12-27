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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas dehşeti: Dört kişi yaralandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen iki otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Dört aracın birbirine girdiği trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada takla atan bir otomobilde çıkan yangın ise çevredekilerin yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü.

Ekleme: 27.12.2022 - 09:42 Güncelleme: 27.12.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas dehşeti: Dört kişi yaralandıKaza, saat 00.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzeri Edirne istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, lastiği patlayan 34 CBG 289 plakalı otomobilin sürücüsü köprü üzerinde durdu. Bu sırada arkadan makas atarak geldikleri iddia edilen 34 CNY 005 ve 34 MH 6544 plakalı otomobillerden biri duran otomobile, diğeri de başka bir otomobile çarptı. Otomobillerden biri köprü üzerinde yan yatarken, diğeri de korkulukları aşarak köprü balkonuna düştü. Balkona düşen otomobilde ise yangın çıktı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas dehşeti: Dört kişi yaralandı

Alev alan otomobili çevredekiler ve polis ekipleri yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen 2 sağlık görevlisi yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M. A. , O. K. ve G. Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle FSM Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş bir süre durdu. Emniyetin sağlanmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü "Arkada iki tane siyah araba zikzak yapıyorlardı. Muhtemelen makas atarken oldu, çok hızlı geliyorlardı arkamızdan. Kazanın olacağı çok belliydi. Durum ortada maalesef" dedi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas dehşeti: Dört kişi yaralandı
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