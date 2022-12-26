ABD donuyor: Eksi 45’lere ulaşan soğuk hayatı durdurdu

ABD’de eksi 45’lere ulaşan soğuk ve kar fırtınasıyla hayat durdu. Ülkede 10 bine yakın uçuş iptal edildi. 26 kişi hayatını kaybederken ani düşen sıcaklıkların 100 milyondan fazla insanı etkisi altına alacak bir ‘bomba siklonu’na dönüşeceği tahmin ediliyor.

ABD'nin neredeyse tamamını etkisi alan kar fırtınasında dereceler eksi 45'i gördü. “40 yılın en soğuk Noel'i” tahmini yapılan fırtınaya ilişkin Başkan Joe Biden, “durum ciddi” dedi.Dondurucu soğuklar nedeniyle şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybederken fırtınanın 100 milyondan fazla insanı etkileyeceği bir “Bomba Siklonu'na” dönüşeceği söyleniyor. Ulusal Hava Durumu Servisi, New York eyaletindeki Buffalo kentinde görüş mesafesinin ‘sıfıra' indiğini bildirdi.