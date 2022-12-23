DBP'ye terör operasyonu! 15 gözaltı kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında DBP yöneticilerinin adreslerine ve DBP binlarına operasyon düzenleniyor. 15 DBP'li hakkında gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör soruşturması kapsamında DBP'li (Demokratik Bölgeler Partisi) yöneticilerin adreslerine ve DBP binalarına terör operasyonu düzenleniyor.Başsavcılık tarafından 15 DBP'li isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da evinde gözaltında alındı.