Bakan Varank'tan muhalefete gönderme! 'Taht kavgası yapıyorlar'

Aydın'ın Söke ilçesinde Qua Granit firmasına ait üretim tesislerinin bahçesinde düzenlenen toplu açılış, temel atma ve imza törenine katılan Varank, toplam 3,1 milyar liralık yatırım portföyünü kente kazandırıp 2 bin vatandaşa istihdam olanağı sunacak yatırımların törenle devreye alınacağını aktardı.Sanayi üretiminin ekimde hem yıllık hem de aylık bazda yüzde 2,5 arttığını, sanayi istihdamının da 31 milyonun üzerine çıktığını anlatan Varank, son 1 yıllık dönemde 1 milyon 670 bin vatandaşa yeni iş imkanı oluşturulduğunu ifade etti.İhracatın da 12 aylık dönemde 250 milyar doları aştığını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:'Bu gidişatı sürdürülebilir kılmanın derdindeyiz. Önümüzdeki dönemi 'Türkiye'nin Yüzyılı' yapmak adına oldukça iddialı bir yol haritasına sahibiz. Şundan lütfen her bir vatandaşımız emin olsun; ülkemizin potansiyelini, eğitimden sağlığa, üretimden inovasyona, ulaştırmadan savunmaya varıncaya dek her alanda daha da ileriye taşıyacak çığır açıcı işlere imza atmaya devam edeceğiz. Geçmişte nasıl başardıysak geleceğe de yine aynı azim heyecan ve kararlılıkla damga vuracağız.'Aydın'daki KOBİ'lere verilen destekler ve kentte devreye giren AR-GE ve tasarım merkezleri hakkında bilgi veren Varank, organizasyonun yapıldığı Qua Granit firması hakkında da bilgi verdi.Varank, şöyle konuştu:'Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi olan bu firma 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Bugün açılışını yapacağımız ilave iki hat sayesinde yıllık ihracatta 100 milyon doların üzerinde bir artış sağlanacak. Tabii buradan bahsederken Batı Kipaş Kağıt fabrikasından da bahsetmezsek olmaz. Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası nerede Söke'de ve Kipaş Holding kurdu. Ben buradan bu firmalarımıza çağrıda bulunuyorum; lütfen özellikle muhalefet milletvekillerini fabrikalarınıza bir davet edin, gezdirin. Bu işler nasıl olmuş, bir anlasınlar. Çünkü Meclis kürsüsüne çıktıklarında gerçekten kendilerini rezil ediyorlar. Biz Türkiye'nin milletvekilleri rezil olsun istemiyoruz. Bu işler nasıl oluyor? New York'a, Londra'ya gitmesinler. Burada, bu işlere şahit olsunlar.'Üretimde yakalanan ivmeyle sanayicilerin yeni yer arayışına girdiğini dile getiren Varank, muhalefet partilerinin bu ivmenin farkında olmadığını, 'kendi aralarındaki taht kavgalarıyla' ilgilendiklerini dile getirdi.Varank, 'Birileri taht kavgalarına devam ederken, Dallas dizisi çekimlerine devam ederken, biz yatırım, üretim, istihdam, ihracat demeye devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize de inşallah koşar adım bütün bir kararlılıkla ilerleyeceğiz.' dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün asgari ücreti ilan ettiğini anımsatan Varank, emekçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.AK Parti iktidarlarında dolar kuruna göre en yüksek rakamın açıklandığına işaret eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:'İnşallah sene boyunca yapacağımız yeni girişimlerle ve enflasyondaki aşağı doğru ilerlemeyle biz sabit gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü yüksekte tutmaya devam edeceğiz. Ben vatandaşlarımıza soruyorum; vatandaşlarımız bu rakamdan memnun görünüyorlar. Şu hakkı herkesin teslim etmesi lazım. Dünyada yaşanan çalkantılı bir süreç içerisinden geçerken Sayın Cumhurbaşkanımız çalışanlarımızı hiçbir zaman enflasyonun karşısında ezdirmedi, ezdirmemek için bir gayret gösterdi. Pompalanmak istenen tüm olumsuzluklara rağmen 2023 yılına pozitif bir havayla giriyoruz. Enflasyonla mücadelede sonuç almaya başladığımız bir dönemin içerisindeyiz. 2023 yılı vatandaşlarımızın refah anlamında pozitif seyre şahit olacakları bir yıl olacak. Türkiye ürettikçe, büyüdükçe tüm emekçilerimizin de inşallah ekmeği büyüyecektir. Bunu da işte bugün açılışını yaptığımız gibi yatırımlar sayesinde başaracağız. İnşallah çok daha müreffeh, çok daha aydınlık bir Türkiye'nin kapılarını aralamış olacağız.'