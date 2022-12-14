İmamoğlu 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı! Kılıçdaroğlu Almanya'dan apar topar dönme kararı aldı!.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAKMahkeme, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Bu karar neticesinde İmamoğlu'na TCK 53'e göre siyasi yasak getirildi. Karar temyiz sürecinde bozulmaz ise İmamoğlu görevden alınacak.DAVANIN GEÇMİŞİ: YSK ÜYELERİNE HAKARETAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'daki basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğu belirtilmişti.İddianamede, İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YSK tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı kaydedilerek, 'Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibarıyla İBB Başkanı olarak görevini yapmakta olduğu görülse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulunmaktadır.' ifadesi yer almıştı.İMAMOĞLU'NDAN 'SARAÇHANE'YE GELİN' ÇAĞRISIİmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet etti.İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:''16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum.'BELEDİYE ARAÇLARIYLA PERSONEL SARAÇHANE'YE TAŞINDIBelediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası İBB temizlik işçileri, belediye aracıyla Saraçhane'ye taşınmaya başladı.METRO İSTANBUL'DAN SEFERLERİ SIKLAŞTIRDIK AÇIKLAMASI: VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye çağırdı.Metro İstanbul yoğunluk oluştuğu iddiasıyla toplu ulaşım seferlerinin artırıldığını duyurdu.Sosyal medya üzerinden Metro İstanbul'a cevap veren vatandaşlar, 'Böyle bir imkan var madem neden yoğun saatlerde sefer sayılarını arttırmıyorsunuz da bir buluşma için sefer sayıları artıyor?','Metroları şahsi menfaatleri için kullanmak olmuyormu' şeklinde tepkiler gösterdi.AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA DESTEKEkrem İmamoğlu'na ilk destek her fırsatta kendisini parlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olduğu dönemde, Akşener, İmamoğlu'nun tweetini alıntılayarak, 'Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz.' ifadeleriyle bir selfie paylaştıSİYASİLERDEN İMAMOĞLU'NA DESTEKDiğer muhalif siyasiler de İmamoğlu'na destek verdi.- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Memleket Partilileri Saraçhane'ye çağırdı: 'Yargının siyasi talimat ile hareket etmesini ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak talebini kabul etmiyoruz. İstanbul'daki tüm Memleket Partilileri Saraçhane'ye gitmeye ve bu demokrasi mücadelesine ortak olmaya davet ediyorum.'- TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: 'Bu mesele demokrasi meselesidir. Milli iradeye sahip çıkma meselesidir. TDP İstanbul İl teşkilatı ve partililerimiz Saraçhane'de olacak. Ben de Bilecik'ten İstanbul'a doğru hareket halindeyim.'.- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: 'İstanbul'da millet iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladım. Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız.'.AKŞENER İMAMOĞLU'NA SARILARAK DESTEK VERDİKemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve 2023 için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret eden Meral Akşener, karar sonrası soluğu İBB Başkanı ve eşinin yanında aldı.İmamoğlu'na ve Dilek İmamoğlu'na sarılan Akşener, 'Hep yanınızdayım' mesajını verdi.Akşener karar sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, 'Kul kurar, kader gülermiş…' ifadelerini kullandı ve İmamoğlu ile karşı karşıya çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.KEMAL KILIÇDAROĞLU TEPKİLERİN HEDEFİ OLDUEkrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in 'Saraçhane' ortaklığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef tahasına oturtu.Meral Akşener'in İstanbul'a gelme kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Berlin'e gidip konuyla ilgili sessiz kalması taraflar arasındaki savaşın en net göstergelerinden biri oldu.Sosyal medyada İmamoğlu destekçisi CHP'liler 'Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sırada Almanya'ya gidiyor. Desteğe Akşener geliyor.' şeklinde paylaşımlar yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştiri yağmuruna tuttu.KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ALMANYA'DAN DÖNMEYE ZORLADILARTepkilerin dozu sosyal medyada artarken Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dan dönmeye zorlandı.CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Tülin Daloğlu, 'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun davasının kararına göre ziyaretin devamına ilişkin kararını verecek. İlk gün temasları şimdilik kesintiye uğradı gibi duruyor.' ifadelerini kullandı.Nevşin Mengü ise, 'Anlaşılan Kılıçdaroğlu siyasi yasak kararı çıkması halinde Türkiye'ye dönme kararı verecek' paylaşımını yaptı.KILIÇDAROĞLU ALMANYA'DAN DÖNME KARARI ALDIYaşananların ışığında, tepkilerin odağındaki Kılıçdaroğlu'nun apar topar Almanya'dan Türkiye'ye döneceği, partiye yakın medya kuruluşları tarafından son dakika duyuruldu.KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: 'SONUNA KADAR ADALETİ SAVUNACAĞIZ'İcazet seferlerinin üçüncü durağı olan Almanya'da bulunan Kılıçdaroğlu, karar sonrası yaptığı ilk açıklamada, 'Hukukun nasıl katledildiğini, bir kişinin iradesine teslim edilen bir devletin adaletin nasıl çürüdüğünü intikam duygusunun hangi noktalara taşındığını net görüyoruz. Şundan kimse endişe duymasın, biz sonuna kadar adaleti savunacağız, adaletsizliği yapanlara da bunu asla bırakmayacağız.' diye konuştu.CHP lideri, İstanbul'a dönüp dönmeyeceği sorusuna ise, 'İstanbul'a dönüyorum' diyerek yanıt verdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci kez telefonla görüştüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'a doğru yola çıktığını ve moralini bozmaması gerektiğini söyledi.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Berlin'de temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bir kez daha telefonda görüştü.Kılıçdaroğlu görüşmede, İmamoğlu'na İstanbul'a doğru yola çıktığını, asla moralini bozmaması gerektiğini ifade etti.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yarın demokrasiye sahip çıkmak isteyen tüm liderlerin davet edileceği bir etkinlik düzenlenmesi talimatı verdi.PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren TCK'nin 53 maddesi uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.TCK'nin 53. maddesine göre; hak yoksunluğu kural olarak, kasten işlenen bir suçtan ötürü hapis cezasına mahkûm olunması durumunda, mahkûm olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı ifade ediyor.