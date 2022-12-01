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Saadet Partisi'nden CHP'ye rest! AK Parti'nin teklifine olumlu yanıt

AK Parti ve MHP'nin aile yapısını koruma adına vereceği Anayasa değişikliği teklifine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu destek vereceklerini açıkladı.

Saadet Partisi'nden CHP'ye rest! AK Parti'nin teklifine olumlu yanıt
Ekleme: 1.12.2022 - 11:59 Güncelleme: 1.12.2022 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Saadet Partisi'nden CHP'ye rest! AK Parti'nin teklifine olumlu yanıt
v6'lı masada adaylık konusunda görüş ayrılıkları ayyuka çıkarken Anayasa değişikliği konusunda da farklı sesler yükselmeye başladı.

AK Parti'nin aile yapısının korumaya alınması adına anayasa değişikliği teklifini reddedeceğini açıklayan CHP'nin aksine Saadet Partisi teklife olumlu yaklaştıklarını açıkladı.

Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu'na, 'AK Parti'nin başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifi gelirse tutumunuz ne olacak?' diye soruldu.

Başörtüsü meselesiyle birlikte aile kavramının önemine değinen Karamollaoğlu, aileyi korumakla mükellef olduklarını söyledi.

'AİLE BİR KADIN ERKEK VE ÇOCUKLARDAN MEYDANA GELİR'

Aile kavramına vurgu yapan Karamollaoğlu, LGBT kavramına karşı çıkarak, 'Aile bir kadın erkek ve çocuklardan meydana gelir. Bu şekilde getirsinler itiraz etmeyiz.' dedi.

Karamollaoğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

'Başörtüsü meselesini tek başına getirir, yanına onu zedeleyecek başka şeyler koymazsa biz buna ‘evet' deriz. Bizim kabul edeceğimiz bir metin geldiği takdirde başörtüsü problemi tekrar Türkiye'nin gündemine gelmeyecekse biz buna tabii olarak ‘evet' deriz. Ben buna diğer siyasi partilerin de ‘hayır' diyeceğini şahsen düşünmüyorum. Ama bunu bulandırırlarsa ayrı konu. Aile meselesini biz de önemsiyoruz. Aile toplumun temelidir. Biz aileyi korumakla mükellefiz. Aile yapısı ile ilgili net ifademiz var. Aile bir kadın erkek ve çocuklardan meydana gelir. Bu şekilde getirsinler itiraz etmeyiz. Altılı Masa'da gündeme gelmedi, konuşmadık.'
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