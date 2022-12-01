Otobüste bıraktığı çantasında 19 bin 763 uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yolculuk yaptığı otobüste bıraktığı, bir süre sonra yazıhaneyle iletişime geçip teslim aldığı çantasında 19 bin 763 uyuşturucu hap ele geçirilen S.D. gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kente uyuşturucu hap getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yolcu otobüsünden inen, ancak çantasını almayan şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli, bir süre sonra çantasını almak için ilçedeki yazıhane ile iletişime geçti. Yazıhaneye gelen S.D., çantasını alıp çıkarken gözaltına alındı. Çantada yapılan kontrolde, 19 bin 763 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.