  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,69 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rus yanlısı Herson Vali Yardımcısı trafik kazasında öldü!

Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Herson’un Rus yanlısı Vali Yardımcısı Kirill Stremousov geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazanın nasıl meydana geldiğine dair henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Ekleme: 9.11.2022 - 18:50 Güncelleme: 9.11.2022 - 18:52 / Editör: Ozge Selin
Rus yanlısı Herson Vali Yardımcısı trafik kazasında öldü!
Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Herson'un Rusya yanlısı Vali Yardımcısı Kirill Stremousov geçridiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Herson Vali Vekili Vladimir Saldo yaptığı açıklamada, Stremousov'un öldüğünü doğrulayarak, 'Kirill Stremousov'un bugün hayatını kaybettiğini duyurmak benim için çok zor. Herson bölgesi sınırları içerisinde hareket halindeki bir aracın kaza yapması sonucu öldü. 5 çocuğu vardı ve 6. çocuğunu bekliyordu. Elbette hepsiyle ilgileneceğiz ama Kirill Stremousov geri gelmeyecek' dedi.

Kazanın nasıl meydana geldiğine dair henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Kırım Gönüllüleri Sivil Toplum Örgütü Başkanı Valeriya Petrusevi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Herson Vali Yardımcısı Kirill Stremousov öldü. Bilgi net, şahsen biliyorum. Araba kazası. Ayrıntılar daha sonra' ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Herson bölgesi önce Rus askerleri tarafından kontrol altına alınmış daha sonra Herson dahil 4 bölgede yapılan halk referandumu ile Rusya topraklarına katılmıştı. Ukrayna vatandaşı olan Stremousov, 28 Eylül'de resmen Rus vatandaşlığına geçmişti.
Bakan Kurum'dan gençlere 'İstihdam' müjdesi! Seferberlik başlatıldı
CHP'nin ortakları birbirine girdi! HDP'den İYİ Parti'ye: 'Haddini bil Akşener!'
Can Ataklı'nın Togg hazımsızlığı bitmiyor: Gördüğü üretim bandına da inanmadı
Sağlık Bakanı Koca'dan Ek Ödeme Yönetmeliği değerlendirmesi: Yüzde 20'den yüzde 40'a yükseldi!
Tunç Soyer'in nöbet şovuna gerekli ilgi gelmeyince belediye personeline 'zorunlu katılım talimatı' gönderdi
Togg'un ilk deneyim merkezi İstanbul'da açıldı! Vatandaşlar canlı görme fırsatı bulacak...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Cezayir'de konuştu!
Tarihin en yoğun katılımlı İTO seçimi tamamlandı!
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz!
İTO Başkanı Şekip Avdagiç: 195 meclis üyesiyle açık ara kazandık
Putin'den LGBT hamlesi: Sapkınlığa 'dur' diyor!
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu!
Rusya'dan kritik hamle! Çekilme talimatı verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Tarihin en yüksek oyunu alacağız
Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
CHP'nin ortakları birbirine girdi! HDP'den Meral Akşener'e ağza alınmayacak laflar: 17 bin faili meçhulun hesabını ver, haddini bil
Vladimir Zelensky: Toprağımızın bir santimini vermeyeceğiz
Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülendi
Ucuz gıda bakkala geliyor! KOOP Market dönemi başlıyor: Tarım Kredi ürünleri aynı fiyattan satılacak!
Bitlis'te köpek saldırısında kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

Bitlis'te köpek saldırısında kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da büyük acı: 9 tabut yan yana

Bursa'da büyük acı: 9 tabut yan yana

iOS 16.2 ile iPhone'lara Özel Erişilebilirlik Modu gelecek

iOS 16.2 ile iPhone'lara Özel Erişilebilirlik Modu gelecek

Instagram'a gelecek yeni özellikler belli oldu

Instagram'a gelecek yeni özellikler belli oldu

9 Kasım hava durumu: Karla karışık yağmur ve kar uyarısı!

9 Kasım hava durumu: Karla karışık yağmur ve kar uyarısı!

Fatura desteği, KYK borcu, İcralık borçlar... Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de!

Fatura desteği, KYK borcu, İcralık borçlar... Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de!