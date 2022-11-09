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Beyaz Gazete
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İran Parlamentosu, protestoculara ölüm cezası verilmesini onayladı

Eylül ayında başlayan ve tüm şiddetiyle devam eden Mahsa Emini protestolarında 15 bin kişi gözaltına alındı. 290 parlamento üyesinden 227 kişi ölüm cezası lehine oy kullandı.

Ekleme: 9.11.2022 - 10:06 Güncelleme: 9.11.2022 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
İran'da 17 Eylül'de başlayan gösteriler sürüyor.

Tansiyonun düşmek bilmediği bölgede kadınlar seslerini duyurmaya devam ederken karşılığında ağır yaptırımlar da planlanıyor.

Gösteriler, Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de hayatını kaybetmesiyle başlamıştı.

Gösteriler yayıldı

Ülkede infiale yol açan olayın ardından başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Eşi görülmemiş düzeyde protestolar ve halk ayaklanmalarının yaşandığı bölgede, kadınlar Ayetullah Ali Hamaney liderliğindeki İran rejimine karşı çıkarak başörtülerini yakmaya ve saçlarını kesmeye başladı.

Katı cezalar verilmesi talep ediliyor

Bu süreçte sık sık güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelen kadınların akıbeti de merak edilen konular arasında yer alıyor.

İranlı milletvekilleri ise bu süreçte tutuklanan protestoculara katı cezalar verilmesi çağrısında bulundu.

"Mümkün olan en kısa sürede iyi bir ders olacak"

İran Parlamento'sunun 227 üyesi tarafından imzalanan bir mektubun protestoculara, "mümkün olan en kısa sürede iyi bir ders olacak." şekilde sert bir ceza verilmesini istediğini bildirdi.

İran hükümet sözcüsü Mesud Setayeshi, "Artık halk yetkililerden, rahatsızlığa neden olan protestoculara sağlam, caydırıcı ve yasal bir şekilde ilgilenmelerini talep ediyor." dedi.

227 üye ölüm cezasını onayladı

Yerel basında yer alan habere göre; gözaltındaki tüm protestoculara ölüm cezası verilmesini oylandı ve 290 toplam üyeden 227'si ceza lehine oy kullandı.

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