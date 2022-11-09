Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Habertürk ekranlarında yayınlanan Afşin Yurdakul'un sunduğu 'HT 360' programında tepki çeken ifadeler kullandı.Programa yorumcu olarak katılan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Türk toplumunu ve AK Parti seçmenini aşağılayan cümleler kurdu.Ekmek tüketen toplumlar hakkında konuşan Kolivar,ifadelerini kullanınca programın sunucusu Afşin Yurdakul müdahale etti.Türk toplumu ekmek tükettiği için AK Parti'nin uzun süredir hükümette olduğunu belirten Kolivar,dedi.Kolivar, sarf ettiği ifadeler üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde dün evinde gözaltına alındıktan sonra sabah adliyeye sevk edildi.