Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
Katıldığı canlı yayında tepki çeken ifadeler kullanarak "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı.
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Habertürk ekranlarında yayınlanan Afşin Yurdakul'un sunduğu 'HT 360' programında tepki çeken ifadeler kullandı.
Programa yorumcu olarak katılan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Türk toplumunu ve AK Parti seçmenini aşağılayan cümleler kurdu.
Ekmek tüketen toplumlar hakkında konuşan Kolivar, "Ben ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir." ifadelerini kullanınca programın sunucusu Afşin Yurdakul müdahale etti.
"Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor"
Türk toplumu ekmek tükettiği için AK Parti'nin uzun süredir hükümette olduğunu belirten Kolivar, "Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber konuşmuyorum. Türkiye'de kişi başı ekmek tüketimi 210kg, İsveç, Norveç Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50kg. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor." dedi.
Kolivar, sarf ettiği ifadeler üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde dün evinde gözaltına alındıktan sonra sabah adliyeye sevk edildi.