Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığında geri adım attı

Millet İttifak'ı temsilcileri ve kamuoyunun eleştirileri karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığında geri adım attı. Kılıçdaroğlu grup toplantısında Cumhurbaşkanı adayını 6 liderin beliryeceğini söyledi.Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yapılan eleştirilere, "Cumhurbaşkanı adayını bu taşeron sermayedarlar değil 6'lı masa belirleyecek. 6 namuslu lider belirleyecek Cumhurbaşkanı adayını. Gidin bunu 5'li çetelere söyleyin" dedi.