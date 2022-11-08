Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığında geri adım attı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik eleştirilerin ardından grup toplantısında Cumhurbaşkanı adayını 6'lı masanın belirleyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Adayı 6'lı lider beliryecek" dedi.
Millet İttifak'ı temsilcileri ve kamuoyunun eleştirileri karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığında geri adım attı. Kılıçdaroğlu grup toplantısında Cumhurbaşkanı adayını 6 liderin beliryeceğini söyledi.
'ALTI LİDER BELİRLEYECEK'
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yapılan eleştirilere, "Cumhurbaşkanı adayını bu taşeron sermayedarlar değil 6'lı masa belirleyecek. 6 namuslu lider belirleyecek Cumhurbaşkanı adayını. Gidin bunu 5'li çetelere söyleyin" dedi.